Son dakika haber... HAKKARİ Yüksekova'da 50 büyükbaş hayvan havasızlıktan öldü - Son Dakika

Yüksekova'da 50 büyükbaş hayvan havasızlıktan öldü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 50 büyükbaş ile 10 küçükbaş hayvan ahırda havasızlıktan öldü.

Yüksekova'ya 20 kilometre uzaklıktaki Yürekli köyündeki bir ahırda, farklı kişilere ait olduğu belirtilen 50 büyükbaş ile 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Hayvan sahipleri, veteriner çağırdı. Veteriner tarafından yapılan incelemede hayvanların havasızlıktan telef oldukları belirlendi. Ölen hayvanlar, İl Özel İdaresine ait iş makinelerinin kazdıkları kuyulara gömüldü.

Sürü çobanı Husret Keği, 3 aydır hayvanları gündüz meraya otlatmaya götürdüğünü, akşamları ise ahıra getirdiğini söyleyerek, "Çobanlık yapıyorum. Dün sabah saat 04.00'te hayvanları otlatmak için ahıra geldim. Ahırın kapısını açtığımda bütün hayvanların öldüğünü fark ettim. Sebebini bilemiyorum. 50 tane büyükbaş hayvan ile 10 küçükbaş hayvan ölmüş" dedi.