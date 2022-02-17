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Son dakika haber: Hakkında tutuklama kararı olan DHKP/C terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber: Hakkında tutuklama kararı olan DHKP/C terör örgütü üyesi yakalandı

17.02.2022 20:13
Son dakika haber: Hakkında tutuklama kararı olan DHKP/C terör örgütü üyesi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP/C silahlı terör örgütü mensubu bir kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekipleri kesinleşmiş hapis cezası bulunan DHKP/C silahlı terör örgütü mensubu bir kişiyi yakalayarak cezaevine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, DHKP/C üyesi Kudret Ş. yakalanmamak amacı ile Edremit ilçesinde bir evde saklandığı tespiti üzerine TEM Büro Amirliğince yapılan operasyon sonucu yakalandı. Şüpheli Kudret S., DHKP/C terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı öğrenildi. Şüpheli şahıs Edremit Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi.

Ayrıca sosyal medya üzerinden PKK/KCK terör örgütünü övücü-destekleyici paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen ve başka bir suçtan aranma kaydı bulunan Cahit E. yakalanarak hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

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Balıkesir, Edremit, Polis, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Hakkında tutuklama kararı olan DHKP/C terör örgütü üyesi yakalandı - Son Dakika


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