Eskişehir'de polis tarafından yapılan operasyonlarda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 11 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlar sonucunda haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 11 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan 6'sı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 5 şahsın ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldıkları kaydedildi. - ESKİŞEHİR