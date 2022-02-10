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Son dakika haber... Haklarında çok sayıda aranma kararı vardı yakalandılar - Son Dakika

Son dakika haber... Haklarında çok sayıda aranma kararı vardı yakalandılar

10.02.2022 21:33
Son dakika haber... Haklarında çok sayıda aranma kararı vardı yakalandılar

Son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde haklarında 25 ile 52 ayrı aranma kararı mevcut olan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde haklarında 25 ile 52 ayrı aranma kararı mevcut olan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Karasu ilçesinde polis ekiplerine haklarında çok sayıda aranma kararı bulunan 3 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında; 52 ayrı aranma kararı mevcut olan M.K. ve S.S. ile 25 ayrı aranma kararı mevcut olan 3 şahıs yakalandı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Son dakika haber... Haklarında çok sayıda aranma kararı vardı yakalandılar
Son dakika haber... Haklarında çok sayıda aranma kararı vardı yakalandılar

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Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Haklarında çok sayıda aranma kararı vardı yakalandılar - Son Dakika


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