Son dakika haber... Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere polis operasyonu - Son Dakika

Operasyonda, "hırsızlık, yaralama, tehdit, kamu malına zarar verme, hakaret, ateşli silahlar kanununa muhalefet" gibi çok sayıda suçtan aranan 11 kişi gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 09:49

Kaynak: AA

Bim, Şok, Migros ve CarrefourSa arasında en çok kar eden market Bim oldu