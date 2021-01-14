Son dakika haber: Halde mide bulandıran görüntüler - Son Dakika

Son dakika haber: Halde mide bulandıran görüntüler

14.01.2021 23:17

Son dakika haberler... Halde mide bulandıran görüntüler Köpeğe tacizde bulunan yabancı uyruklu şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Polis ekiplerince yakalanan şahıs yasal işlemler sonrasında sınır dışı edildi Sakarya Büyükşehir Sebze ve Meyve Hali'nde yabancı uyruklu bir vatandaşın köpeği taciz ettiği mide...

Halde mide bulandıran görüntüler

Köpeğe tacizde bulunan yabancı uyruklu şahıs güvenlik kamerasına yakalandı

Polis ekiplerince yakalanan şahıs yasal işlemler sonrasında sınır dışı edildi

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Sebze ve Meyve Hali'nde yabancı uyruklu bir vatandaşın köpeği taciz ettiği mide bulandıran olay güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan şahıs yasal işlemleri sonrasında sınır dışı edildi.

Mide bulandıran olay, geçtiğimiz günlerde Arifiye ilçesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, sokak köpeğine cinsel tacizde bulundu. Mide bulandıran anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Yerde yatan sokak köpeğinin yanına giden şahsın önce etrafı kolaçan ettiği ve daha sonrasında hayvanı taciz etmeye başladığı görüntülere yansıdı.

Olayın fark edilmesi sonrasında Sebze ve Meyve Hali yetkilileri görüntüler ile birlikte durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine harekete geçen ekiplerce izlenen görüntü ve yapılan araştırmalar neticesi köpeğe taciz eden şahıs yakalandı. Şahıs, hakkında başlatılan yasal işlemlerin ardından sınır dışı edildi. Sebze ve Meyve Hali yetkilileri ise konudan dolayı yaşadıkları üzüntüyü ifade ederek, şahsın halle bir ilgisinin olmadığını dile getirdi.

(BCT-RFK-BA-Y)

Son dakika haber: Halde mide bulandıran görüntüler
Son dakika haber: Halde mide bulandıran görüntüler
Son dakika haber: Halde mide bulandıran görüntüler
Son dakika haber: Halde mide bulandıran görüntüler

Sakarya, Polis, Taciz, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Halde mide bulandıran görüntüler - Son Dakika


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