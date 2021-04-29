HALFETİ'DE BIÇAKLI VE SOPALI SALDIRI KAMERADA - Son Dakika

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde akaryakıt istasyonunda sopa ve bıçaklı saldırıya uğrayan A.K., yaralandı. Güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Halfeti ilçesine bağlı Karaotlak Mahallesi'nde A.K., caddede yürürken ellerinde bıçak ve sopa bulunan 2 kişinin saldırısına uğradı. Kurtulmak için bir akaryakıt istasyonuna sığınan A.K., burada saldırganlar tarafından dakikalarca dövüldü. Masanın arkasına geçerek kendini korumaya çalışan A.K., aldığı darbelerle yere yığıldı. Saldırganlar kaçarken, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla yaralı A.K., Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasını inceleyen polis, İ.H.K. ile S.K.?yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.