Son dakika haber: Halı sahada kalp krizi geçiren genci sağlıkçı arkadaşları kurtaramadı - Son Dakika

Son dakika haber: Halı sahada kalp krizi geçiren genci sağlıkçı arkadaşları kurtaramadı

Gelen son dakika haberine göre Bursa'da halı sahada kalp krizi geçiren sağlıkçı genci, arkadaşı sedye üzerinde kalp masajı yaparak hastaneye götürdü.

Bursa'da halı sahada kalp krizi geçiren sağlıkçı genci, arkadaşı sedye üzerinde kalp masajı yaparak hastaneye götürdü. Genç adam yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, Mihraplı Mahallesi'nde bulunan bir halı sahada meydana geldi. İddiaya göre, halı sahada kasıklarına gelen top sonucu arkadaşları tarafından zıplaması gerektiği söylenen Ulaş Bektaş daha sonra kale direğinin dibine oturarak kendine geldi. Kısa bir süre sonra kalp krizi geçiren Bektaş'a aynı hastanede görevli arkadaşlarından biri 45 dakika boyunca kalp masajı yaptı. Arkadaşları bu sırada 112 sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansına taşınan Bektaş'a bir arkadaşı sedye üzerinde kalp masajı yapmaya devam etti. O anlar kameralara anbean yansıdı. Çalıştığı özel hastanede tedavi altına alınan genç, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. - BURSA

Kalp Krizi, Bursa, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 09:52 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Halı sahada kalp krizi geçiren genci sağlıkçı arkadaşları kurtaramadı - Son Dakika
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