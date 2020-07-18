Son dakika haber! Haliç Köprüsü'ndeki bakım çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünce Haliç Köprüsü'nde başlatılan bakım çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu gözlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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