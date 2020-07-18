Son dakika haber! Haliç Köprüsü'ndeki tadilat işlemleri gece saatlerinde başladı - Son Dakika

Son dakika haber! Haliç Köprüsü'ndeki tadilat işlemleri gece saatlerinde başladı

Gelen son dakika haberine göre Haliç Köprüsü Edirnekapı-Okmeydanı yönü gece saatlerinde başlayan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bir hafta boyunca kapalı olacak.

Haliç Köprüsü Edirnekapı- Okmeydanı yönü gece saatlerinde başlayan bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle bir hafta boyunca kapalı olacak. Çalışmalar gece saat 00.00'da başladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın Haliç Köprüsü'ndeki ilk etabı başladı. Gece saatlerinde başlayan çalışma ile köprünün Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatılacak. İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.

(İHA)

Okmeydanı, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 08:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Haliç Köprüsü'ndeki tadilat işlemleri gece saatlerinde başladı - Son Dakika
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