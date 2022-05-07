Haliç Tersanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Haliç Tersanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

07.05.2022 18:19

Haliç Tersanesi'ndeki atölye binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Haliç Tersanesi'ndeki atölye binasının çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kasımpaşa sahilinde yer alan Haliç Tersanesi içindeki atölye binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tersane çalışanları yangına müdahale ederken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Yoğun dumana neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Haliç Tersanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Haliç Tersanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Haliç Tersanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Haliç Tersanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haliç Tersanesi'nde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika


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