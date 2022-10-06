Kıbrıs'ta işlenen Halil Falyalı cinayetinde, hakim karşısına geçen sanıklar kendini savundu: Suçu bize yıkmak istiyorlar - Son Dakika
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Kıbrıs'ta işlenen Halil Falyalı cinayetinde, hakim karşısına geçen sanıklar kendini savundu: Suçu bize yıkmak istiyorlar

06.10.2022 19:35

Kıbrıslı kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülmesine ilişkin soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Türkiye ayağında 6 kişi hakim karşısına çıktı. Savunma yapan sanık Mustafa Söylemez, "Kıbrıs polisi sanırım yoğun baskı altında kalmış. Suçu yıkacak kişi olarak beni seçtiler" ifadelerini kullandı.

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öldürülmesine ilişkin soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Türkiye ayağında 6 kişi hakkında iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından bugün sanıkların yargılanmasına başlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu bir kısım sanıklar SEGBİS sistemi ile hazır edilirken, bir kısım sanıklar ise duruşma salonunda hazır bulundu. Davaya ilişkin savunma yapan sanık Mehmet Faysal Söylemez, hayatı boyunca Kıbrıs'a gitmediğini belirterek, "Dosyada adı geçen şahıslardan kardeşim olan Mustafa Söylemez dışında kimseyi tanımam. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı kabul ediyorum" dedi.

"KIBRIS'A TATİL AMACIYLA YALNIZ GİTTİM"

Sanık Abdurrahim Çelik ise duruşma salonunda savunma yapmak istediğini ancak SEGBİS sistemi ile hazır edildiğini söyleyerek, "Ben bu şekilde savunma yapmayacağım. Mahkemeye 11 sayfalık dilekçe sundum. Her şeyi yazdım o dilekçeye" dedi. Sanıklardan Ender Yıldız, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben Kıbrıs'a tatil amacıyla yalnız gittim" dedi. Sanık Mustafa Söylemez ise 'örgüt kurma' ve 'kasten öldürme' suçlamaları ile itham edildiğini söyleyerek, "Hayatımda hiç görmediğim insanlar ile nasıl bir örgüt kurabilirim? Mehmet Faysal ağabeyimdir, diğer sanıkları tanımam. Ben hiç kimseyi öldürmedim, kimseyi azmettirmedim, kimseye yardımcı olmadım. Kıbrıs polisi sanırım yoğun baskı altında kalmış. Suçu yıkacak kişi olarak beni seçtiler" dedi.

"HALİL FALYALI'YI ÖMRÜM BOYUNCA GÖRMEDİM"

Mahkeme başkanı sanığa Kıbrıs'ta havalimanında bırakılan bir aracın içerisinde atış artığı bulunan eldiven ve kendisinin genotipi bulunan su şişesi bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine sanık Söylemez, "Kıbrıs'ta araç kiraladım. Kiraladığım arabanın içerisinde bulunan su şişesinde DNA'ma rastlanılması normal değil mi? Eldiven arabaya yerleştirilmiş sahte bir delildir. Kabul etmiyorum. Halil Falyalı'yı ömrüm boyunca görmedim. Kıbrıs'ta bir başbakan düşürüldü. O seks görüntülerini servis edenin Halil Falyalı olduğunu herkes biliyor" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Halil Falyalı ve Murat Demirtaş maktul, Svetlana Gulua ve Özge Taşker Falyalı müşteki, aralarında Mustafa Söylemez'in de bulunduğu 6 kişi ise şüpheli sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, 8 Şubat 2022'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne şehrinde ve 20 Temmuz Caddesi üzerinde Halil Falyalı ve Murat Demirtaş'ın uzun namlulu ateşli silahlarla saldırıya uğradıkları, Demirtaş'ın olay yerinde, Falyalı'nın ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı. İddianamede, maktul Murat Demirtaş'ın saldırının asıl hedefindeki Halil Falyalı'nın şoförü olduğu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan Falyalı'nın yaklaşık 20 yıl önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane güvenliği olarak işe başladığı, burada birçok otel işletmeciliği ve gazino yöneticiliği yaptığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede, KKTC'deki bir gazinonun sahibi olan maktul Falyalı hakkında 19 Ocak 2017 tarihinde ABD yetkili makamlarınca kırmızı bülten çıkarıldığı, söz konusu bültende Falyalı'nın ateşli silah sahibi olduğu, silahlı korumalar ve güvenlikle seyahat ettiğinin bilindiği, 2012 yılı Mayıs- Eylül ayları arasında Virginia'nın doğu bölgesinde kara para aklamak için çeşitli planlara iştirak ettiği, ABD, Avrupa ve Ortadoğu'da silah ve uyuşturucu dağıtan Kıbrıs'taki geniş çaplı bir silah ve uyuşturucu kaçakçılığı örgütünü yönettiği, bu örgütün Kıbrıs ve Türkiye'den Birleşik Krallığa eroin taşıdığı ve bu satıştan elde edilen geliri akladığı bilgilerinin yer aldığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede şüpheliler Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek' suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. İddianamede ayrıca 4 şüpheli hakkında 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme' ve 'suç işlemek için kurulan silahlı örgüte üye olmak' suçlarından 32 yıl 6'şar aydan 46'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

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Son Dakika | Halil Falyalı Cinayeti Davasında Savunma Yapan Mustafa Söylemez, Delillerin Kiraladığı Araca Polis Tarafından Yerleştirildiğini İddia Etti Son Dakika | Halil Falyalı Cinayeti Davasında Savunma Yapan Mustafa Söylemez, Delillerin Kiraladığı Araca Polis Tarafından Yerleştirildiğini İddia Etti Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı Halil Falyalı cinayeti davasında ara karar açıklandı
Kaynak: İHA

Mustafa Söylemez, Murat Demirtaş, Halil Falyalı, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kıbrıs'ta işlenen Halil Falyalı cinayetinde, hakim karşısına geçen sanıklar kendini savundu: Suçu bize yıkmak istiyorlar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kıbrıs'ta işlenen Halil Falyalı cinayetinde, hakim karşısına geçen sanıklar kendini savundu: Suçu bize yıkmak istiyorlar - Son Dakika
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