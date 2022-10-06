Son Dakika | Halil Falyalı Cinayeti Davasında Savunma Yapan Mustafa Söylemez, Delillerin Kiraladığı Araca Polis Tarafından Yerleştirildiğini İddia Etti - Son Dakika
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Son Dakika | Halil Falyalı Cinayeti Davasında Savunma Yapan Mustafa Söylemez, Delillerin Kiraladığı Araca Polis Tarafından Yerleştirildiğini İddia Etti

06.10.2022 15:14
Son Dakika | Halil Falyalı Cinayeti Davasında Savunma Yapan Mustafa Söylemez, Delillerin Kiraladığı Araca Polis Tarafından Yerleştirildiğini İddia Etti

Gelen son dakika haberlerine göre Otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuklu sanık Mustafa Söylemez, savunmasında, suç delillerini Kıbrıs’ta kiraladığı aracın içine polisin yerleştirdiğini iddia ederek, “O aracı ben 5 günlüğüne kiraladım. Su şişesinde benim DNA’m çıkabilir. Bu, nasıl suç delili olarak değerlendiriliyor? Eldiveni oraya polis koymuştur, atış artığını da” dedi.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Otel ve kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Tutuklu sanık Mustafa Söylemez, savunmasında, suç delillerini Kıbrıs'ta kiraladığı aracın içine polisin yerleştirdiğini iddia ederek, "O aracı ben 5 günlüğüne kiraladım. Su şişesinde benim DNA'm çıkabilir. Bu, nasıl suç delili olarak değerlendiriliyor? Eldiveni oraya polis koymuştur, atış artığını da" dedi.

KKTC'de 8 Şubat 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırıda şoförü Murat Demirtaş ile birlikte yaşamını yitiren Halil Falyalı cinayetine ilişkin, aralarında Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez kardeşlerin de bulunduğu 5'i tutuklu 6 sanık hakkında İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Duruşmaya, tutuklu sanıklardan Ender Yıldız ile Cengiz Şener jandarma eşliğinde getirilirken Mehmet Faysal Söylemez, Mustafa Söylemez ve Abdurrahman Çelik, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Metis Süs ise silahla vurulması nedeniyle duruşmaya katılmadı.

"KIBRIS POLİSİ YOĞUN BASKI ALTINDA KALMIŞ"

Mahkemede savunma yapan tutuklu sanık Mustafa Söylemez, "Örgüt kurma suçunu işlemedim. Ne yönettim ne de örgütümün üyesi vardır. Hiç tanımadığım insanlarla nasıl örgüt kurabilirim. Bu sanıkları sadece adliyenin nezaretinde gördüm. Abimi ve Metin Süs'ü tanırım sadece. Hiç kimseyi öldürmedim, kimseyi öldürmesi için azmettirmedim, yardımcı olmadım. Sanırım Kıbrıs polisi yoğun baskı altında kalmış. Gerçek faali bulmak uzun süreceğinden alelacele bu yolu seçtiler. Baktılar sabıkalılar, suçu yıkmak için beni seçtiler" dedi.

"ELDİVENİ ORAYA POLİS KOYMUŞTUR, ATIŞ ARTIĞINI DA"

Kıbrıs'ta kiraladığı aracın içinde çok sayıda eldiven, atış artığı ve su şişesinde parmak izinin bulunduğu iddiasına karşı savunma yapan Mustafa Söylemez ise şunları söyledi:

"O aracı ben 5 günlüğüne kiraladım. Orada usul öyledir. Havalimanı'na varınca aracı orda bırakırsınız. Su şişesinde benim DNA'm çıkabilir. Bu, nasıl suç delili olarak değerlendiriliyor? Eldiveni oraya polis koymuştur, atış artığını da. Birçok kontrolden geçtim araçla. Eğer böyle eldiven olsaydı polisler kör müydü, kontrolde görmeyecekler miydi? Bu eldiven falan sahte deliller. Bu suçun bana yıkılmasının ana sebebi, sabıka kaydım ve GBT kaydımdır. Kıbrıs polisi son 2 senedir Türk vatandaşlarının GBT'lerini görebiliyor; baktılar kim var, ben varım, bana yıktılar. Bunlar çok zengin. Bunlardan para koparmak için yalancı tanık tutulmuş. Halil Falyalı'yı hayatımda hiç görmedim. Telefonda dahi görüşmedim. Kıbrıs'ta bir başbakan, seks görüntülerinin sızdırılmasıyla düşürüldü. Bu seks görüntülerini Halil Falyalı'nın servis ettiğini herkes konuşuyor Kıbrıs'ta."

"SANIKLARDAN SADECE MUSTAFA SÖYLEMEZ'İ TANIYORUM"

Diğer tutuklu sanıklardan Mehmet Faysal Söylemez ise "Sanıklardan sadece Mustafa Söylemez'i, kardeşim olması sebebiyle tanırım. Suçlarımı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" diye savunma yaptı.

Mahkemeye katılan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

DURUŞMA 15 ARALIK'A ERTELENDİ

Mahkeme, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, Halil Falyalı'nın öldürülmesine ilişkin tüm bilgi ve belgeleri içeren dosyaların onaylı bir örneğinin KKTC adli makamlarından istenmesine ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda konuya ilişkin devam eden soruşturmanın akıbetinin sorulmasına karar vererek duruşmayı 15 Aralık 2022 tarihine erteledi.

SÖZYLEMEZ KARDEŞLER İÇİN 2'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 12'ŞER YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLİYOR

İddianamede, şüpheliler Mehmet Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 'suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak veya yönetmek' suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisleri talep ediliyor.

4 ŞÜPHELİYE 46'ŞAR YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Şüpheliler Abdurrahim Çelik, Cengiz Şener, Metin Süs ve Ender Yıldız'ın ise 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' ve 'suç işlemek için kurulan silahlı örgüte üye olmak' suçlarından 32 yıl 6'şar aydan 46'şar yıla kadar hapisleri isteniyor.

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Kaynak: ANKA

Mustafa Söylemez, Halil Falyalı, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Halil Falyalı Cinayeti Davasında Savunma Yapan Mustafa Söylemez, Delillerin Kiraladığı Araca Polis Tarafından Yerleştirildiğini İddia Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Halil Falyalı Cinayeti Davasında Savunma Yapan Mustafa Söylemez, Delillerin Kiraladığı Araca Polis Tarafından Yerleştirildiğini İddia Etti - Son Dakika
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