Kaza, saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Fırından aldığı ekmekleri Karalar Mahallesi'ndeki marketlere götürmek için yola çıkan Sametcan Osmanov İsmailov'un kontrolünü kaybettiği 26 B 3275 plakalı hafif ticari araç, Selami Dikilitaş (47) yönetimindeki 16 M 06103 plakalı özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, İsmailov ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan İsmailov, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza haberini alıp hastaneye giden Sevinç İsmailov, oğlunun ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğulup, sinir krizi geçirdi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HALK OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞAN EKMEK DAĞITIM ARACININ SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.