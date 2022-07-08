HALK OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞAN EKMEK DAĞITIM ARACININ SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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HALK OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞAN EKMEK DAĞITIM ARACININ SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

08.07.2022 08:43

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsüyle ekmek dağıtımı yapılan hafif ticari araç çarpıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsüyle ekmek dağıtımı yapılan hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, ticari aracın sürücüsü Sametcan Osmanov İsmailov (21) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Fırından aldığı ekmekleri Karalar Mahallesi'ndeki marketlere götürmek için yola çıkan Sametcan Osmanov İsmailov'un kontrolünü kaybettiği 26 B 3275 plakalı hafif ticari araç, Selami Dikilitaş (47) yönetimindeki 16 M 06103 plakalı özel halk otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, İsmailov ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmailov, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza haberini alıp hastaneye giden Sevinç İsmailov, oğlunun ölüm haberini alınca gözyaşlarına boğulup, sinir krizi geçirdi.

Bu arada Sametcan Osmanov İsmailov'un dün akşam saatlerinde pasta alıp annesinin doğum gününü kutladığı belirtildi.

Otobüs şoförü Selami Dikilitaş, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Son dakika haberi... Bursa'da halk otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü Son dakika haberi... Bursa'da halk otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü Özel halk otobüsü ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HALK OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞAN EKMEK DAĞITIM ARACININ SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: HALK OTOBÜSÜ İLE ÇARPIŞAN EKMEK DAĞITIM ARACININ SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ - Son Dakika
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