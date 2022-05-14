Son dakika haber: Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

14.05.2022 15:51
Son dakika haber: Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberi: Kocaeli'de halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de halk otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi D-130 Yanyol Yuvacık Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.A. idaresindeki 41 AL 162 plakalı halk otobüsü ile karşı istikametten gelen İ.T. idaresindeki 41 NT 528 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari aracın sürücüsü S.A. ile otobüs içerisinde bulunan 3 yolcu yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle mağduriyet yaşayan yolcular için ise belediye tarafından yeni bir otobüs gönderildi.

Öte yandan kaza anı, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde karşı istikametten gelen iki aracın çarpışma anı ve hemen ardından çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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Başkentte halk otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Başkentte halk otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Başkentte halk otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Başkentte halk otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Halk otobüsü ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika
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