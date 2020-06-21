Son dakika haber: Halkapınar Belediyesi "demir köprü çalındı" iddalarını yalanladı - Son Dakika

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, Büyükdoğan (Sinandı) Mahallesi'nde 4 yıldır atıl durumda bekleyen demir köprünün tamir edildiğini belirtti.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal sosyal medyada çıkan Büyükdoğan Mahallesi'ndeki köprünün çalındığı yönünde ortaya çıkan iddaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Konuya ilişkin AA muhabirine konuşan Başkan Bakkal dört yıldır atıl bir vaziyette duran söz konusu köprünün onarımı için Delimahmutlu Mahallesi'ne taşındığını ifade ederek şunları söyledi:

"Büyükdoğan Mahallesi'nin köprü talebi ise atıl durumda bırakılmayacak ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tarafımızdan yaptırılacaktır. Beni asıl üzen, bu durumu köprü çalındı, satıldı, suya düştü, hayal oldu gibi aslı astarı ve gerçekliği olmayan, tamamen siyasi iftira ve siyasi gelecek kaygısı taşıyan kişiler tarafından ortaya atılması ve bu durumun sözde bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarına yer alması olmuştur. Bu asılsız haber ve yorumları yapan, yayınlayan kişi ve kurumlar hakkında hukuki mücadele başlatacağımı bilinmesini istiyorum."

Köprü çalışmalarında sona yaklaşıldığını dile getiren Başkan Bakkal, "Yaklaşık 4 yıldır bekleyen demir köprü yerine daha geniş, daha sağlam ve Büyükdoğan'a yaraşır bir köprü yapılacağının sözünü verdim. İnşallah 2020 yılı içerisinde Büyükdoğan mahallemizin köprüsünü tamamlamış olacağız." diye konuştu.