Son dakika haber! Halkbank bünyesinde "Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü" kuruldu - Son Dakika

Son dakika haber! Halkbank bünyesinde "Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü" kuruldu

23.03.2021 20:35

Son dakika haberler... Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimciliği için sektörde ilk ve özel olarak planlanmış "Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü"nü kurarak faaliyete başladıklarını açıkladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimciliği için sektörde ilk ve özel olarak planlanmış "Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü"nü kurarak faaliyete başladıklarını açıkladı.

Çevrim içi yapılan Halkbank Üreten Kadınlar Marmara Toplantısı'nda konuşan Arslan, Halkbank olarak ellerindeki finansal ürünlerle iş dünyasını mümkün olan en güçlü şekilde desteklemeye odaklandıklarını bildirdi.

İş fikirlerini hayata geçirmek ve çalışma hayatına dahil olmak isteyen kadınların yanında olduklarını belirten Arslan, toplumda kadınların ekonomik yaşamın her alanında var olmaları gerektiğini söyledi.

Arslan, güçlü toplumların ancak güçlü kadınlarla var olabileceğine inandıklarını vurgulayarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, finansmana erişimi kolaylaştırmak için Kadın Girişimci Kredi Paketi'ni uygulamaya aldıklarını hatırlattı.

Aradan fazla zaman geçmemesine rağmen paketin oldukça ilgi gördüğüne dikkati çeken Arslan, "8 Mart'taki tanıtımdan bugüne kadar geçen kısa sürede, Kadın Girişimci Kredimiz için 6 bin 500'ün üzerinde kullandırım yapılmış olup toplamda 425 milyon liraya yakın kredi hacmi gerçekleştirilmiştir. Bu rakamlar kadın girişimcilerimizin üretim faaliyetlerini hayata geçirmek veya geliştirmek için cesaretle atılım yapma güçlerini ortaya koymaktadır. Kadınlarımızın ekonomik hayata dahil olma noktasındaki her atılım bizi mutlu etmektedir." diye konuştu.

Arslan, paket kapsamında 6 ay ödemesiz dönemli 36 ay vadeli 100 bin liraya kadar kredi desteği sunduklarını aktardı.

Halkbank'ın 2020 yılında sağladığı desteklere değinen Arslan, "180 bin 500 kadın esnaf ve sanatkarımıza bir kısmı sıfır faizli olmak üzere toplam 8 milyar lira Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli, uygun maliyetli kredi kullandırımı yapılmıştır." dedi.

"Refah artışına doğrudan katkı sunacak"

Bir başka pozitif ayrımcılığı bankaya yönelik satın almalarda yaptıklarını anlatan Arslan, Halkbank'ın tedarik anlaşmalarında mal ve hizmet satın alımlarında kadın girişimleri, kadın KOBİ ve esnaf ile kadın kooperatiflerine her zaman öncelik verdiklerini dile getirdi.

Toplantıda bir müjde veren Arslan, şunları kaydetti:

"Bankamız bünyesinde Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü kurduğumuzu ilk kez buradan paylaşmak isteriz. Bu müdürlüğümüz sektörde kadın girişimciliği için özel olarak planlanmış ilk bankacılık bölümüdür ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen akabinde hizmet vermeye başlamıştır. Üreten kadının bankası olma vizyonuyla oluşturduğumuz bu yeni yapılanmayla uçtan uca tüm finansal süreçlerde kadın girişimcilerimize destekler sağlamayı, avantajlı ürün ve hizmetler sunmayı ve Türkiye'nin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşarak onların iş dünyasına katılımını teşvik etmeyi hedefliyoruz. Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğümüz çalışmalarıyla Türkiye ekonomisine ve toplumsal refah artışına doğrudan katkı sunacak ve kadınlara özel finansal çözümleriyle pozitif ayrımcılık yaparak cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçilmesine destek sağlayacaktır. Ekonomik hayata dahil olmak isteyen kadınlarımızın her zaman yanında olmaya çalışıyoruz. Finansman olanaklarına erişmek için imkanlar oluşturmaya ve girişimleri desteklemeye önem veriyoruz."

Osman Arslan, Halkbank olarak üreten, çalışan, toplumsal gelişmeye ve kalkınmaya katkı sunan herkesin, özellikle de kadınların yanında olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra Arslan, Marmara Bölgesi'ndeki 11 ilden seçilen ve kredisi onaylanan 11 girişimci kadına üretkenliklerini desteklemek adına kredilerini sembolik olarak takdim etti.

Son dakika haber! Halkbank bünyesinde Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü kuruldu
Son dakika haber! Halkbank bünyesinde Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü kuruldu
Son dakika haber! Halkbank bünyesinde Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü kuruldu
Son dakika haber! Halkbank bünyesinde Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü kuruldu

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haber! Halkbank bünyesinde 'Kadın Girişimci Bölüm Müdürlüğü' kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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