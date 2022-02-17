Hamas, siyasi kanadının da Avustralya tarafından terör örgütleri listesine alınması kararına tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avustralya'nın söz konusu kararının "Filistin topraklarında mevcut olan her şeyi hedef alan işgalci İsrail'in tarafını tutmak" anlamına geldiğini söyledi.

Hamas'ın Filistin için çalışan bir "ulusal kurtuluş hareketi" olduğunu aktaran Kasım, "Gerçek terör, işgalci İsrail'in Kudüs'te, Batı Şeria'da ve Gazze'de sivil Filistinlilerin haklarına yönelik uygulamalarıdır." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kasım ayrıca, Avustralya hükümetine bu kararını derhal geri alması çağrısında bulundu.

İsrail Avustralya'nın kararını memnuniyetle karşıladı

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Avustralya'nın Hamas'ı bir bütün olarak (siyasi kanadını da) terör örgütü ilan etme kararını memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerine yer verdi.

Bennett ayrıca, Avustralya'nın söz konusu adımından dolayı Avustralya Başbakanı Scott Morrison'a teşekkür etti.

Avustralya Hamas'ın siyasi kanadını da terör listesine alacağını açıklamıştı

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews, terör örgütleri listesini yenilediklerini, Hamas ile birlikte Suriye'deki Heyet Tahrir eş- Şam, Hurras ed-Din ve Amerika Bileşik Devletleri merkezli Nasyonal Sosyalist Düzen gruplarını terör örgütleri listesine alacaklarını açıklamıştı.

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı daha önce terör örgütü ilan eden Avustralya, yeni kararıyla Hamas'ın siyasi kanadını da yasaklamış oldu.