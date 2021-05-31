Üye Girişi
Son dakika haber... Hamas, kurulacak hiçbir İsrail hükümetinin "işgalciyle çatışmanın doğasını değiştirmeyeceği" görüşünde - Son Dakika

Son dakika haber... Hamas, kurulacak hiçbir İsrail hükümetinin "işgalciyle çatışmanın doğasını değiştirmeyeceği" görüşünde

31.05.2021 06:42
Son dakika haber... Hamas, kurulacak hiçbir İsrail hükümetinin

Gelen son dakika haberlerine göre Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yönetiminde olmayan yeni bir hükümet kurulsa bile, bunun Filistinliler ile İsrailliler arasındaki çatışmanın doğasını değiştirmeyeceğini belirtti.

Hamas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yönetiminde olmayan yeni bir hükümet kurulsa bile, bunun Filistinliler ile İsrailliler arasındaki çatışmanın doğasını değiştirmeyeceğini belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı açıklamada, "İsrail'in içindeki herhangi bir değişken için bahse girilmez; hepsi (İsrailli politikacılar) Filistinlilerin hakları pahasına temel atmayı hedefleyen işgalci siyonist projenin ürünüdür." ifadesini kullandı.

Berhum, kurulacak hiçbir İsrail hükümetinin, "direnilmesi gereken işgalci bir oluşum olduğu düşünüldüğünde, bu işgalciyle çatışmanın doğasını değiştirmeyeceği" mesajı verdi.

Yeni bir hükümet kurulmasının, işgalciler hezimete uğratılana kadar Filistin halkının mücadelesini etkilemeyeceğini vurgulayan Berhum, Hamas'ın "haklarını savunmak, işgalcilerin tüm planlarına karşı koymak için meşru bir hak olarak Filistin halkının iradesine, haklı davasına ve direnişine dayandığını" kaydetti.

İsrail'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı bloka katılacağını duyurmuştu.

Koalisyon kurulursa Netanyahu 12 yıl sonra başbakanlık koltuğunu kaybedecek.

Yerel basında çıkan haberlerde, Bennett ile Yehsh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid'in dönüşümlü başbakanlık yapacağı söylenen koalisyon hükümetinin kurulması halinde Binyamin Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak Bennett'in oturacağı kaydedildi.

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.

Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.

Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.

Koalisyon, Filistin, Hükümet, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hamas, kurulacak hiçbir İsrail hükümetinin 'işgalciyle çatışmanın doğasını değiştirmeyeceği' görüşünde - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı Son Dakika: Euroleague finalinde Anadolu Efes, Barcelona'yı 86-81 yenerek şampiyonluğa ulaştı Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Ben başlattım" dediği Sedat Peker operasyonunun detaylarına ulaşıldı Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kiralamak için harekete geçiyor Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği 6 futbolcu takıma geri döndü Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği 6 futbolcu takıma geri döndü Merakla bekleniyordu! Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı Merakla bekleniyordu! Emeklilerin ve memurların alacağı olası zam ortaya çıktı Demet Akalın ve Seda Sayan kavgası büyüyor! Mesajlar ifşa oldu Demet Akalın ve Seda Sayan kavgası büyüyor! Mesajlar ifşa oldu Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı

Son Dakika Haberleri
17:47 Üniversiteli kıza taciz iddiası! Olayı duyan genç kızın erkek arkadaşı çılgına döndü
17:44 Onyekuru ve Uğurcan Çakır takas ediliyor! Süper Lig'i sallayacak teklif
17:41 Aygün Aydın, Hakan Sabancı'ya seslendi: Seninle birkaç şey deneyeceğim
17:19 Sosyal medyayı ayağa kaldıran cinsel taciz iddiası! Binlerce kişi "tutuklansın" çağrısı yaptı
17:17 Fenerbahçe, Edin Visca'yı kadrosuna katmak için gün sayıyor
16:52 Ünlü oyuncu İlker Aksum, trafik kazası geçirdi
16:42 Fatih Terim tatilini yarıda kesip, Florya'ya geldi
16:30 Kabine giren yarasa yüzünden uçak acil iniş yaptı
16:22 Çamlıca Kulesi'ndeki kurdele kesimine o diyalog damga vurdu: Nurettin Bey sen de parmaklarınla kesiver
16:20 Michael Frey iddialı konuştu: Fenerbahçe'nin forveti ben olacağım
Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor         
00:44
Fit vücuduyla göz dolduran Yasemin Özilhan bikinili görüntülendi Fit vücuduyla göz dolduran Yasemin Özilhan bikinili görüntülendi         
23:39
Tekel bayi ve komşuları arasında meydan muharebesi! Uzun namlulu silahlar konuştu Tekel bayi ve komşuları arasında meydan muharebesi! Uzun namlulu silahlar konuştu         
23:18
Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, hayatını kaybetti         
22:32
Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir partilerin son oy oranını açıkladı! İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor         
21:00
Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı         
19:25
Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor         
16:30
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Ligi karıştıran 'şike araştırılsın mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı Ligi karıştıran 'şike araştırılsın mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı         
14:30
BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun         
14:02
İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu         
12:58
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı         
12:27
22 yıllık kocasına 22 yıllık kocasına "Performansı düşük" deyip boşanma davası açtı         
11:31
İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı İmamdan müezzine sabah namazı sonrası öldüresiye dayak! Kafasına 10 dikiş atıldı         
11:10
Sedat Peker Sedat Peker "Berat Albayrak, Murat Sancak'ın evinde kalıyor" iddiasında bulundu! Sancak'tan yanıt gecikmedi         
10:09
Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisine sosyal medyadan aşkını ilan etti Özcan Deniz, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisine sosyal medyadan aşkını ilan etti         
09:36
Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var Sedat Peker 8. videosunu yayınladı! Hedefinde bu kez Bakan Soylu'nun katıldığı program ve gazeteciler var         
08:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 07:30:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Hamas, kurulacak hiçbir İsrail hükümetinin "işgalciyle çatışmanın doğasını değiştirmeyeceği" görüşünde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement