Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinde yeniden görülen duruşmada, mahkeme heyeti, sanığa "Gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırış müebbet hapis cezası vermiş, heyet, bu cezayı "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimiyle 23 yıla düşürmüştü.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin açıkladığı kararda, sanık Ali Rıza Yüzer'in aldatma iddiasının soyut ve delile dayanmadığı ancak aksi ispatlanamadığı için "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi gereğince şüpheyi sanık lehine yorumlayarak "haksız tahrik" indirimi verildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Çumra, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Hamile eşini öldüren sanığa uygulanan 'haksız tahrik' indiriminin gerekçesi açıklandı - Son Dakika

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