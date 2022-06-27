Son dakika haber... Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti - Son Dakika
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Son dakika haber... Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti

27.06.2022 09:57

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te yol verme anlaşmazlığından çıkan tartışma, yol ortasında meydan kavgasına döndü.

Gaziantep'te yol verme anlaşmazlığından çıkan tartışma, yol ortasında meydan kavgasına döndü. Kavga sırasında hamile bir kadının yol ortasında bayılmasına aldırmayan sürücülerin kavgayı sürdürmesi kameraya yansıdı.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi'nde dün gece saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre trafikte seyir halinde olan iki aracın sürücüsü arasında yol verme anlaşmazlığından dolayı sözlü tartışma çıktı. Araçları durdurarak yolun ortasında tartışmaya başlayan sürücüler arasındaki tartışma, bir süre sonra meydan kavgasına döndü. Tartışma sırasında sürücülerden birinin diğer aracın arka camını kırmasıyla ortalık karışırken, o anlar amatör bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

HAMİLE KADININ BAYILMASINA ALDIRMADILAR

Kavgaya tutuştuğu araç sürücüsünün eşinin hamile olmasına aldırmayan diğer sürücü ortalığı birbirine kattı. Kavga esnasında hamile kadının feryat ederek baygınlık geçirmesi anbean görüntülere yansıdı. Çevredeki vatandaşların bir yandan hamile kadınla ilgilenirken diğer yandan sürücüleri ayırmaya çalışmasını kamera saniye saniye kaydetti. Hamile kadının yol ortasında bayılmasına rağmen sürücülerin kavgayı sürdürmesi pes dedirtirken, kavga esnasında iki taraf da araçlarının camını kırdı. Taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle sakinleşirken; vatandaşlar, hamile kadının baygınlık geçirmesine aldırmadan kavgayı sürdüren sürücülere tepki gösterdi.

(Muhammet Abdulkadir Esen - İHA)

YORUMLAR
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Yol kavgasında ortalık karıştı! Hamile kadının bayılmasına aldırış etmemeleri pes dedirtti Yol kavgasında ortalık karıştı! Hamile kadının bayılmasına aldırış etmemeleri pes dedirtti Gaziantep'te bu kadar da olmaz dedirten motosiklet hırsızlığı Gaziantep'te bu kadar da olmaz dedirten motosiklet hırsızlığı
Kaynak: İHA

Gaziantep, Şahinbey, Tragger, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Hamile kadın bayıldı, sürücüler kavgaya devam etti - Son Dakika
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