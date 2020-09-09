Son dakika haber | Hamile kadını öldürüp, valizle ormana atanlar 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Hamile kadını öldürüp, valizle ormana atanlar 7 yıl sonra yakalandı

Bir son dakika haberine göre Adana'da 7 yıl önce kaybolan iki çocuk annesi hamile kadının kendisiyle birlikte olmak isteyen zanlı tarafından boğularak öldürüldüğü, daha sonra valize konularak ormanlık alana atıldığı ortaya çıkartıldı.

Son dakika haber | Hamile kadını öldürüp, valizle ormana atanlar 7 yıl sonra yakalandı, System.String[]

Adana'da 7 yıl önce kaybolan iki çocuk annesi hamile kadının kendisiyle birlikte olmak isteyen zanlı tarafından boğularak öldürüldüğü, daha sonra valize konularak ormanlık alana atıldığı ortaya çıkartıldı. Cinayeti işlediği öne sürülen zanlı ve ona yardım ettiği iddia edilen kadının sevgilisi ile bir kadın tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri uzun süre kayıp olan şahısların dosyalarını incelemeye aldı. Polis ilk önce 26 Aralık 2013 tarihinde kaybolan ve bir türlü bulunamayan iki çocuk annesi Zeynep Sögüt'ün (29) dosyasını inceledi. Cinayet dedektifleri Söğüt'ün annesi Arbiye B.'nin 26 Aralık 2013 tarihinde kayıp başvurusunda bulunduğu için önce anneyi çağırıp ifadesini aldı. Alınan ifadede kızının boşandığını iki çocuğu olduğunu ve son olarak taksi şoförü Savaş S. (38) ile birlikte yaşadığını bu şahıs tarafından fuhşa yönlendirildiğini öğrendi. Ayrıca polis, genç kadının hamile kaldığını Savaş S.'nin çocuğun kimden olduğu belli olmadığı için çocuğunu aldırmasını istediği, kadının buna karşı çıkmasıyla aralarında zaman zaman tartışma yaşandığı bilgisine ulaştı. Polis bu bilgiler üzerine Savaş S.'yi gözaltına aldı.

Önce inkar etti sonra her şeyi anlattı

Zanlı ilk sorgusunda 24 Aralık 2013 tarihinde evden ekmek almaya gittiğini döndüğünde evde Zeynep Söğüt'ün olmadığını söylediği öğrenildi. Ancak polis zanlının daha önce alınan ifadelerinde ise Sögüt'ün annesinin yanına gittiğini söylediğini bildiği için zanlıyı çapraz sorguya aldı. Yapılan bu sorguda zanlı cinayeti itiraf etti. Zanlı Savaş S. sorgusunda, akrabası Ersin Y'nin 24 Aralık 2013 tarihinde sabah saatlerinde misafir olarak evine geldiğini, kendisinin kahvaltı yapmak için bakkala ekmek almaya gittiğini, döndüğünde ise Ersin Y'nin kollarının çizilmiş olduğunu, daha sonra yatak odasına yöneldiğinde Zeynep Söğüt'ü yerde kıyafetleri yırtılmış şekilde ölmüş olarak gördüğünü iddia etti.

Savaş S'nin, Ersin Y'nin boşandığı eşi hakkında dedikodu yaptığı gerekçesiyle Zeynep Söğüt ile tartıştıklarını, daha sonra yastıkla boğarak öldürdüğünü anlatıp kimseye söylememesi konusunda da "Bu olayı birine anlatırsan seni aynı şekilde öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini öne sürdü.

Öldürüp valize koyup ormanlık alana attılar

Zanlının ifadesinden sonra polis Ersin Y'nin cesedi valize yerleştirip daha sonra kendisine ait taksisinin bagajını koyduğunu, birlikte çiçekçilik yapan akrabaları Nazlı T'nin (40) yanına gittiklerini, burada Ersin Y'nin cep telefonuna el koyduğunu ve onun yönlendirmesiyle Nazlı T'nin kullandığı hafif ticari araca binerek Pozantı ilçesindeki Bürücek Yaylasına gitmek için yola çıktıklarını ve Ersin Y'nin de kendilerini arkalarından takip ettiğini ileri sürdü.

Ersin Y'nin kendisinden aldığı cep telefonuyla zaman zaman Nazlı T'nin cep telefonunu arayıp gittikleri istikamette polis ve jandarma kontrolü olup olmadığını sorduğunu iddia eden Savaş S'nin yaylaya vardıklarında Ersin Y'nin cesedin olduğu valizle kendilerinden uzaklaşarak ormanlık alana gittiğini, yaklaşık 8 dakika sonra yanında valiz olmadan döndüğünü ve kendilerini "Burada olan burada kalacak, yoksa sizi de öldürüp buraya gömerim" sözüyle tehdit ettiğini öne sürdü.

İki gün sonra kayıp başvurusunda bulundular

Daha sonra Savaş S.'nin olaydan iki gün sonra adliyeye giderek Zeynep Söğüt ile ilgili kayıp başvurusunda bulunduğu ve bu sırada Ersin Y'nin de yanında bulunduğu belirtildi. Kayıp başvurusunda bulunma planını da Ersin Y.'nin yaptığı, savcılıkta cinayeti söylememesi için Ersin Y.'nin de Savaş S. ile adliyeye gittiği bu arada da sürekli Savaş S.'yi tehdit ettiği öne sürüldü.

Zanlı sevgili canlı yayına çıktı

Bu arada Zeynep Sögüt'ün annesi Arbiye B.'nin kızının bulunması için bir televizyonda günlerce canlı yayına çıktığı öğrenildi. Bu canlı yayına zanlı sevgili Savaş S.'nin de telefonla katılarak olayla ilgili açıklamalar yaptığı belirlendi. Savaş S.'nin katıldığı canlı yayında da sürekli çelişkili ifadeler verdiği ekmek almaya gittikten sonra Söğüt'ü bir daha görmediğini, Söğüt'ün annesine gittiğini söylediği, Söğüt'ü kendisinin de çok merak ettiğini söylediği tespit edildi.

Polis, elde ettiği bilgiler üzerine zanlı Ersin Y'yi Adana'da, akrabası Nazlı T'yi de Erzurum'da yakaladı.

Ceset bulunamadı valiz bulundu

Yaylaya giden ekip, bölgede hassas burunlu köpekle arama yaptı. Polis zanlıların gösterdiği yerde cesedi bulmak için çok büyük çaba harcadı ormanlık alanlar didik didik köpekle birlikte arama yaptı. Polis ormanlık alandaki su depolarını, fosseptik çukurlarını bile kontrol etti. Polisin yaptığı incelemede bazı kemik parçaları ile cesedin konulduğu valizi buldu. Bulunan kemik parçalarının kayıp Zeynep Söğüt'e ait olduğunun tespit edilebilmesi için annesi Arbiye B'den de doku örneği alındı. Ayrıca polis valizden alınan örneklerinde 7 yıl önce Zeynep Söğüt'ten alınan örneklerle karşılaştırılıp Sögüt'ün konulduğu valizin olup olmadığını ortaya çıkartacak.

Katil zanlısı Ersin Y.'nin olaydan sonra Nazlı T.'ye baskı yaparak para ve dükkanını kendisine devretmesini istediği, bunun üzerine kadının korkup izini kaybettirmek için ailesiyle önce Denizli'ye ardından Antalya'ya sonrasında da Erzurum'a taşındığı belirtildi. Nazlı T. ifadesinde zanlının sürekli çocuklarını ölümle tehdit ettiğini bu nedenle korkup söyleyemediğini ancak vicdan azabı çektiğini söylediği öğrenildi. Öte yandan, daha önce gasp suçundan cezaevine girdiği ve bir süre önce de tahliye edildiği öğrenilen zanlı Ersin Y'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öne sürüldü. Ayrıca genç kadına tecavüz girişimi olduğu bu nedenle boğuşma yaşandığı zanlını bu nedenle Söğüt'ü boğarak öldürdüğü öne sürüldü.

Gözaltındaki üç şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan üç zanlı da tutuklandı. - ADANA

Savaş, Söğüt, Çocuk, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 09:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Hamile kadını öldürüp, valizle ormana atanlar 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Son Dakika: Galatasaray'la yollarını ayıran Adem Büyük, Yeni Malatyaspor ile sözleşme imzaladı Alibeyköy'de trafikte kadın sürücüye saldıran şüphelinin 8 yıla kadar hapsi isteniyor Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Aston Villa, Ollie Watkins'i kulüp rekoru kırarak kadrosuna kattı Son Dakika! BM Yemen raporu: Suudi Arabistan ve BAE Yemen'de muhtemelen savaş suçu işliyor Gökhan Töre'nin menajeri, transfer görüşmesi için Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi Cenk Tosun'dan transfer iddialarına yanıt: Dizim tam iyileşmedi, beni neden transfer etsinler ki? İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 2020'de denizlerdeki en büyük keşif oldu Koronavirüs tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için kritik 24 saat İkinci el araç ticaretinde yeni dolandırıcılık! 50 TL'ye kilometreyi düşüren dolandırıcılar 10 bin TL kar ediyor
Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü Ülkücü gençler, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla 12 ada için yürüdü         
12:56
Kahvaltı polemiğinde Demirtaş'tan Akşener'e yanıt geldi: İyi niyetimi ortaya koydum Kahvaltı polemiğinde Demirtaş'tan Akşener'e yanıt geldi: İyi niyetimi ortaya koydum         
12:53
Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu Kim Kardashian, 14 yıllık TV programını sona erdirdiğini duyurdu         
12:28
Koronavirüs otomobil sektörünü dize getirdi: İkinci çeyrekte 11 milyar euro kaybettiler Koronavirüs otomobil sektörünü dize getirdi: İkinci çeyrekte 11 milyar euro kaybettiler         
12:26
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu         
11:45
Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı Cristiano Ronaldo, 9,7 milyon TL değerinde reklam anlaşması imzaladı         
11:35
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın Karnında bebeğiyle öldürülen talihsiz kadın "Çocuk kimden?" kavgasına kurban gitmiş         
10:25
Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir Amerika'daki ani hava değişimleri devam edecek; benzer durum Türkiye'de de olabilir         
10:17
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım İbrahim Tatlıses'in çocuk pişmanlığı: Keşke 7 tane yapmasaydım         
08:33
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
3 yaşındaki kızını cep telefonu aracılığıyla gören hemşire anne ağlayarak 3 yaşındaki kızını cep telefonu aracılığıyla gören hemşire anne ağlayarak "kurallara uyun" dedi         
07:57
Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti Yemeğini eksik yaptığı için Mehmet Şef'ten azar işiten Furkan, gözyaşları içinde stüdyoyu terk etti         
07:27
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın Kılıçdaroğlu'na attığı kahkahayla tepki çeken Buket Aydın "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı         
23:58
Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu         
22:54
Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan, hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı Nihat Doğan'ın ablası Fatma Doğan, hayatını kaybetti         
21:10
Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı         
20:29
Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek         
20:03
12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti         
19:52
Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı Güzellik kraliçesi markette ortalığı birbirine kattı! Reyon görevlisini defalarca bıçakladı         
19:16
Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 16:14:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Hamile kadını öldürüp, valizle ormana atanlar 7 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei