Son dakika haber: Hamza'nın dövülerek ölümünde 3 kardeş yargılanmaya başladı - Son Dakika

BURSA'da pazarda çıkan kavgada Hamza Acan'ı (17) döverek ölümüne neden olan tutuklu 4 kardeşten İ.S (13), Murat S. (15) ve Ramazan S.'nin (17) yargılanmasına, çocuk ağır ceza mahkemesinde başlandı. En büyük kardeş Mustafa S.'nin (22) dosyası yaşının büyük olması nedeniyle ayrılmıştı.

Olay, 15 Temmuz günü, Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi Hekimler Sokak'taki pazar yerinde meydana geldi. Suriye uyruklu pazarcı Hamza Acan ile sebze satan Murat S. arasında tartışma çıktı. Tartışma, Murat S.'nin kardeşleri İ.S., Ramazan S. ve Mustafa S.'nin de dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. 4 kardeşin dövdüğü Hamza Acan, aldığı darbelerle yere düşüp, başını zemine vurdu. Çevredekiler müdahale ettiği kavgnın ardından Murat S. dışındaki kardeşler kaçtı.