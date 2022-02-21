Hayrettin Saraçoğlu röportajı

Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de ırkçı terörist Tobias Rathjen'in şehir merkezindeki iki kafeye düzenlediği saldırı sonucu yakınlarını kaybeden 9 ailenin acısı hala dinmedi.

Irkçı teröristin o gece düzenlediği ilk saldırıda kurşunlanarak yaşamını yitiren Fatih Saraçoğlu'nun ağabeyi Hayrettin Saraçoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesi ve üç çocuğuyla Almanya'da kendilerini güvende hissetmediklerini söyledi.

Irkçı saldırının ardından iki yıl geçmesine rağmen acılarının tazeliğini koruduğunu ve bu iki yılın çok zor geçtiğini dile getiren Hayrettin Saraçoğlu, "Nasıl geçtiğini ben de anlamadım ama çok üzgün, çok acılı geçti. Her yönden beni etkiledi, işimi, hayatımı, ailemi, arkadaşlarımı, toplum hayatımı, her yönden etki altında bıraktı. Psikolojik olarak, maddi ve manevi yönden çok yorgun düştüm." dedi.

Irkçı terörün hedefi olan kardeşinin ölümüyle yıkılan Saraçoğlu, özellikle polis ve diğer yetkililerin tavrını eleştirerek ne gerekli tıbbi destek alabildiklerini ne de yeterince bilgilendirildiklerini ifade etti.

Kardeşini kaybettiğini ve saldırının detaylarını haber programlarından öğrendiğini söyleyen Saraçoğlu, "O geceden sonra geçen 7 günlük süreçte Fatih'i alana kadar hiçbir yerden yardım görmedik, oturduk detayları televizyonlardan izledik. Ne ambulans geldi, ne sağlık ekibi, sadece aile desteğiyle o süreçte ayakta kaldık." diye konuştu.

"Can güvenliğimiz yok"

Saraçoğlu, ırkçı teröristin yaşamdan kopardığı kardeşini şöyle anlattı:

"Ben önceden kardeşimle aynı evde kalıyordum, daha sonra Fatih kendi işini kurmak için Hanau'a gitti ama kontağımız hep devam etti. Nerede mutluysa orada yaşaması gerektiğini söyledim, o da orada mutlu olduğu için Hanau'da yaşamaya başladı. Fatih çok canlı bir çocuktu, sporu çok severdi, arkadaş canlısıydı, sosyal hayatı çok güzeldi. Kendisi boksördü ve sporda çok başarılıydı, her şey çok güzeldi."

Özellikle son dönemlerde Batılı ülkelerde artan ırkçılığa dikkati çeken Saraçoğlu, "Gerçekten yabancılara yönelik saldırılar çok yükseldi, çok tedirginiz. Görüyorsunuz en son Hanau'da böyle bir olay oldu, can güvenliğimiz yok. Gerçi benim ailem de burada, üç çocuğum var. Gerçekten ben bile düşünüyorum bundan sonraki 10 yılda daha neler olacak acaba. Hala korkuyoruz, şüphesiz o korkular her zaman var." ifadesini kullandı.

Irkçı terör saldırısı

Hanau kentinde 19 Şubat 2020 gecesi iki kafeye düzenlenen ırkçı terör saldırısında, aralarında 4 Türk'ün de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin operasyonunda, saldırıyı gerçekleştiren 43 yaşındaki ırkçı terörist Tobias Rathjen ve 72 yaşındaki annesi evlerinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Rathjen'in avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektupla video bıraktığı kaydedilmişti.

Dönemin Başbakanı Angela Merkel saldırıyla ilgili "Irkçılık zehirdir, nefret de zehirdir ve bu zehir toplumumuzda vardır." ifadesini kullanmıştı.

Federal Savcılığın Aralık 2021'de yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında başka kişilerin suç ortağı, azmettirici veya yardımcı olduğuna ya da failin bir sırdaşı bulunduğuna dair yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verildiği bildirilmişti.