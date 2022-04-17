Son dakika haberi: Harkiv'de bombardıman: 1 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Harkiv'de bombardıman: 1 ölü, 18 yaralı

17.04.2022 12:19

Son dakika haberleri: Ukrayna'nın Harkiv kentine yönelik düzenlenen Rus bombardımanında 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı.

Ukrayna'nın Harkiv kentine yönelik düzenlenen Rus bombardımanında 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Bombardıman sonucu çıkan yangına acil durumlar servisi ekipleri müdahale etti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Harkiv'in Osnovyansky bölgesinde yerleşim yerlerini hedef aldığı ifade edildi. Bombardıman sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı, 9 otomobil de yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangına müdahale ve enkaz kaldırma çalışmaları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Son dakika haberi: Harkiv'de bombardıman: 1 ölü, 18 yaralı
Son dakika haberi: Harkiv'de bombardıman: 1 ölü, 18 yaralı
Son dakika haberi: Harkiv'de bombardıman: 1 ölü, 18 yaralı
Son dakika haberi: Harkiv'de bombardıman: 1 ölü, 18 yaralı
Son dakika haberi: Harkiv'de bombardıman: 1 ölü, 18 yaralı
Son dakika haberi: Harkiv'de bombardıman: 1 ölü, 18 yaralı

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Ukrayna, Harkiv, 112, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Harkiv'de bombardıman: 1 ölü, 18 yaralı - Son Dakika
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