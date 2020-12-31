Son dakika haberi! HRÜ vişne çekirdeği atıklarından protein barı üretecek - Son Dakika

Son dakika haberi! HRÜ vişne çekirdeği atıklarından protein barı üretecek

31.12.2020 13:11
Son dakika haberi! HRÜ vişne çekirdeği atıklarından protein barı üretecek, System.String[]

Son dakika haberi: Harran Üniversitesinde alternatif bitkisel protein ekstralarının yerli imkanlarla üretilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında, vişne çekirdeklerinden yüksek saflıkta bitkisel protein barı üretecek.

Harran Üniversitesinde alternatif bitkisel protein ekstralarının yerli imkanlarla üretilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında, vişne çekirdeklerinden yüksek saflıkta bitkisel protein barı üretecek.

Harran Üniversitesi tarafından sunulan, yürütücülüğünü Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Karaaslan'ın yapacağı 'Endüstriyel Vişne Çekirdeği Atığından Katma Değeri Yüksek Bitkisel Protein Tozu Üretimi, Protein Bar Üretim Formülasyonunda Kullanımı ve Ticarileştirilmesi' başlıklı proje, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü TAGEM-Ar-Ge Destek Programı kapsamında desteklenecek.

Alternatif bitkisel protein ekstralarının yerli imkanlarla üretilmesi ve ticarileştirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında, vişne çekirdeklerinden yüksek saflıkta bitkisel protein elde edilerek, katma değeri yüksek protein tozu ve besleyici protein bar üretiminde kullanılacak.

Bitkisel proteinlerin bilim insanlarının üzerinde yoğunlukla çalıştığı ve beslenme açısından önemli biyomateryaller olduğunu belirten Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Mehmet Karaaslan, "Bitkisel proteinlerin uygun koşullar altında saflaştırılıp gıda üretiminde daha etkin kullanımının yolları aranmaktadır. Artan çevre ve sağlık bilincine paralel olarak atık materyallerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi tüketici ve çevre açısından önemli olup ekonomik kazancı da beraberinde getirmektedir. Ülkeler endüstriyel verimliliklerini arttırmak için 'sıfır atık' bilincini toplumlarına yerleştirmeye çalışmaktadır. Türkiye birçok meyvenin dünyada lider üreticisi olma konumundadır. Gıda işleme endüstrisinde meyve-sebze işleme atıkları ön plana çıkmaktadır. İşleme atıklarından olan vişne çekirdekleri protein içeriği yüksek olan materyallerdir ve proje kapsamında alternatif protein kaynağı olarak değerlendirileceklerdir" diye konuştu.

Projenin çıktılarının yurt dışından ithal edilen bitkisel protein miktarını azaltmaya yönelik olacağını vurgulayan Doç. Dr. Karaaslan, projenin, Ülkemiz ekonomisi açısından atıkların değerlendirilmesiyle, kaynaklarımızın korunması, verimlilik artışı, istihdam gibi konuların yanı sıra çevre ve insan sağlığına fayda getirmesi ve ekonomik kalkınmanın sağlanmasına da olumlu katkılar sağlayacağını da vurguladı.

Projede, Harran Üniversitesi'nden Dr. Öğr Üyesi Ümran Cansu, Arş. Gör. Bülent Başyiğit ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Doç.Dr. Fatih Mehmet Yılmaz, Arş. Gör. Ahmet Görgüç, Gıda Yük. Müh. Esra Gençdağ ve sektör temsilcileri de yer alacak. - ŞANLIURFA

Son dakika haberi! HRÜ vişne çekirdeği atıklarından protein barı üretecek
Son dakika haberi! HRÜ vişne çekirdeği atıklarından protein barı üretecek

Mehmet Karaaslan, Öğretim Üyesi, Türkiye, Harran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! HRÜ vişne çekirdeği atıklarından protein barı üretecek - Son Dakika


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