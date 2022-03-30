Son dakika haber | Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler - Son Dakika
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Son dakika haber | Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler

30.03.2022 10:01

Edinilen son dakika haberine göre Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler Kırşehir'de kaybolan gençlerin kaçırılış anının görüntüleri ortaya çıktıKIRŞEHİR Kırşehir'de, ailesi tarafından 5 gün önce kayıp başvurusu yapılan gençlerin kaçırıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler

Kırşehir'de kaybolan gençlerin kaçırılış anının görüntüleri ortaya çıktı

KIRŞEHİR Kırşehir'de, ailesi tarafından 5 gün önce kayıp başvurusu yapılan gençlerin kaçırıldığı anın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaçırıldıktan 3 gün sonra cesedi Kızılırmak'ın kıyısına vuran Şeyma Demir ile halen bulunamayan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan'ı otomobile bindirerek kaçırdıktan sonra öldüren zanlıların yakalanmasını sağlayan görüntüler ortaya çıktı.

Olay

Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkiinde Hasan Aydoğan ve Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda Yaşlı Bakım Bölümü öğrencisi kız arkadaşı Şeyma Demir, 40 BB 601 plakalı otomobilde oturdukları sırada yanlarına Kırşehir Belediyesinde 8 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Ş.E., ve S.A., geldi. Güvenlik görevlisi 2 kişi, Aydoğan ve Demir'in ellerini ters kelepçeleyerek otomobillerine bindirdi. Ardından bölgeden yaklaşık 50 kilometre uzaklaşarak, merkez ilçeye bağlı Kortulu köyü yakınlarındaki Kızılırmak Nehrine geldi. Genç çiftin nehre götürüldüğü araç ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Son dakika haber | Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler
Son dakika haber | Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler
Son dakika haber | Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler

YORUMLAR
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Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun düşürülen debisinde aranıyor Kayıp genç Kızılırmak'ta suyun düşürülen debisinde aranıyor

Güvenlik Görevlisi, Hasan Aydoğan, Kırşehir, Aydoğan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler - Son Dakika


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