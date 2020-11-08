Son dakika haber: Hasarlı binadaki muhabbet kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları tamamlanırken, İzmir itfaiyesi Bayraklı'daki Egemen Apartmanı'ndan bir muhabbet kuşunu kurtararak sahibine teslim etti.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, girilemeyecek durumdaki hasarlı binalarda mahsur kalan evcil hayvanlara, ihbarlar doğrultusunda tek tek ulaşılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bu kapsamda, Bayraklı'daki Egemen Apartmanı'ndan bir muhabbet kuşunu kurtardı. Depremzede Erkan Mercan'a ait "Çapkın" isimli muhabbet kuşu, itfaiye personelinin 5. kattaki daireye uzattığı sepet yardımıyla alınarak aşağı indirildi. Yaşadığı mağduriyetin yanında can dostu "Çapkın" için de günlerdir endişelenen Erkan Mercan, İzmir itfaiyesi personeline duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti. - İZMİR