Son dakika haber: Haşhaşlı dondurma beğenildi - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da tatlıcı esnafı Salih Sayır, yöresel lezzet haşhaşı dondurmayla buluşturdu. Haşhaşın sarı ve siyah tanelerini Maraş dondurmasıyla birleştiren Sayır, "Gastronom şehri Afyonkarahisar'ı haşhaş ürünleri ile ön planda tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Kentte 15 yıldır tatlı ve dondurma sektöründe hizmet veren Salih Sayır, haşhaşı daha önce güllaç, lokma tatlısı ve baklavada denediklerini kaydetti. Şimdi de haşhaşlı dondurma yaptıklarını ifade eden Sayır, müşterilerinin ve komşularının yanı sıra, il dışından gelenlerin de çok beğendiğini aktardı.

'BİZİ İNTERNET ÜZERİNDE BULUYORLAR'Haşhaşlı dondurma için il dışından irtibat kuran müşterileri olduğunu belirten Salih Sayır, şöyle konuştu: "Yaklaşık 15 yıldan beri Afyonkarahisar'da tatlı ve dondurma üzerine hizmet veriyorum. Bildiğiniz üzere Afyonkarahisar gastronomi şehri ve haşhaşlı ürünleri ön planda tutmaya çalışıyoruz. Daha önce güllaç tatlısı, lokma tatlısı, baklavasını denedik haşhaşlının, şimdi de dondurmayı denedik. Sarı haşhaş ve esmer haşhaş olmak üzere. Önümüzdeki sezon inşallah diğer meyveli dondurmaları da denemeyi düşünüyoruz. İl dışından misafirlerimiz var, şimdiden bizi internet üzerinde buluyorlar, 'Paketiniz var mı, il dışına servisiniz var mı?' diye soruyorlar. İnşallah önümüzdeki sezon ona da başlayacağız. Çok lezzetli, değişik buluyorlar. Eve paket şeklinde götürüyorlar. Talep çok güzel. 'Afyonkarahisar'da ne meşhur?' diye sorduklarında haşhaşlı katmer olsun, bükme olsun, bir de haşhaşlı dondurmayı görünce, 'Haşhaşın dondurması da mı var?' diye şaşırıyorlar. Biz bu ürünü bu sene başlattık. Biraz geç kaldık ama inşallah önümüzdeki sezon daha kapsamlı denemeyi düşünüyoruz."'GERÇEKTEN GÜZEL VE LEZZETLİ OLMUŞ'Dondurmanın güzel ve lezzetli olduğunu belirten esnaf Erkan Yanık , "Arkadaşlarımız haşhaşla dondurmayı birleştirmiş, gerçekten güzel ve lezzetli olmuş. Tüm Afyonkarahisarlı hemşehrilerimize tavsiye ediyoruz" dedi.Haşhaşlı dondurmayı beğendiğini söyleyen öğrenci Mehmet Kutver (18), "Haşhaşla dondurmayı birleştirmişler. Çok güzel olmuş herkesin yemesini tavsiye ederim" diye konuştu.Dondurmayı yedikten sonra beğenen ve tavsiye eden ev kadını Semiya Gencer (37), "Afyonun siyah haşhaşı ve sarı haşhaşı ile dondurmanın tadı güzel olmuş" dedi.'HAŞHAŞLI DONDURMA BİZİ BİR TIK DAHA YUKARIYA ÇEKECEK'

Afyonkarahisar'ın haşhaşlı dondurma ile bir tık daha yukarı çıkıp diğer gastronomi şehirlerinin önüne geçeceğini anlatan Eczacı Odası personeli Melek Tiryaki (53), "Afyonumuzun haşhaşı zaten meşhur. Haşhaşlı lokumlarımız var, ev mayalarımız var, böreklerimiz var, her şeyimiz haşhaştan geçer. Ama dondurmayı ilk defa denedim, hakikaten müthiş olduğuna inanıyorum. Lütfen sizler de tadına bakın derim. Hem Afyon halkı için hem de şehir dışından gelenler için farklı bir tat, farklı bir lezzet, mutlaka tadına bakın derim. Biliyorsunuz Afyonkarahisarımız gastronomi şehrimizdir. O kadar güzel markalar yaptık ki, adımız o kadar güzel şeylerle duyuldu ki, haşhaşlı dondurmanın olması, bizi sanki bir tık daha yukarıya çekecek" ifadelerini kullandı.