TOKAT'tan Samsun'a hasta sevk eden ambulans, seyir halindeyken motor bölümünde yangın çıktı. Ambulans şoförü Efkan Bişgin'in (52) zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden aldığı kalp hastası Selim Şahin'i (6), nakledildiği Samsun Ondokuz Mayıs Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götüren Efgan Bişgin yönetimindeki 60 AAU 990 plakalı ambulans, Turhal Kara Yolu Söngüt köyü mevkisinde seyir halindeyken, motor bölümünden dumanlar yükseldi. Bişgin, aracı emniyet şeridinde durdurdu. Kalp hastası Selim Şahin, sağlık teknisyenleri tarafından ambulanstan indirilip çevredeki evin bahçesine alındı. Bişgin araçtaki söndürme tüpleriyle müdahale ettiği yangını büyümeden söndürdü. Selim Şahin olay yerine gelen başka bir ambulansla Samsun'a gönderildi.