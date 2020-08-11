Son dakika haber: Hasta yakınlarının güvenlik görevlilerini darp ettiği anlar kamerada
Son dakika haberi: Trafik kazası sonrası Siverek Devlet Hastanesine gelen yaralıların yakınları hastaneyi savaş alanına çevirerek güvenlik görevlilerini darp etti.
Trafik kazası sonrası Siverek Devlet Hastanesine gelen yaralıların yakınları hastaneyi savaş alanına çevirerek güvenlik görevlilerini darp etti. Darp anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, Siverek Devlet Hastanesinde yaşandı. 7 Ağustos günü Karakeçi Mahallesi'nde otomobilin devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar Siverek Devlet Hastanesine sevk edildiği sırada yakınları da hastaneye geldi. İddiaya göre, güvenlik görevlileri pandemi nedeniyle acil servisin dışına çıkmaları konusunda hasta yakınlarını uyardı. Sözlü tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Hasta yakınları tarafından darp edilen 5 güvenlik görevlisi, savcılığa suç duyurusunda bulunarak darp raporu aldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Mahmut B. ile kardeşi Mehmet B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki kardeş çıkarıldıkları mahkemece 'basit yaralama ve görevi yaptırmama' suçlamasıyla tutuklandı. Hastanede yaşanan arbede anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 14:19
Kaynak: İHA
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