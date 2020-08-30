Hastane acilindeki cinayete 6 tutuklama

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde 27 Ağustos günü saat 22.30 sıralarında Gaziosmanpaşa mahallesinde iki grubun ateşli silahla kavga etmesi neticesinde 3 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili Ceyhan ilçe emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin operasyonu ile 12 kişi göz altına alındı.

Ceyhan'da 3 kişinin hayatını kaybettiği olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişinin yaralanmasının ardından hastaneye kaldırılan 1 yaralı şahıs, hastanede ambulanstan ineceği esnada 2 şüphelinin ateşli silahla saldırarak yaralaması sonucu hayatını kaybetmişti.

3 kişinin hayatını kaybettiği olayda soruşturmayı genişleten Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ikamet aramalarında, her iki gruptan da olaya karıştığı tespit edilen toplam 12 şüpheli yakalayarak gözaltına alarak, ayrıca olayda kullanılan 3 adet ruhsatsız tabancayı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden; 1 şüpheli savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, 4 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olaya karışan 6 şüpheli ise tutuklanarak ceza evine teslim edildi. Gözaltında bulunan 1 şüpheli ise yarın mahkemeye çıkartılacak.