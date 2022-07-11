Son dakika haber! HASTANE ASANSÖRÜNDE MAHSUR KALMA SONRASI ÖLÜME İNCELEME

KAHRAMANMARAŞ Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin asansöründe mahsur kalan kalp hastası Fadime Bilsin (57), kurtarıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Eşinin 30 dakika asansörde kaldığını ve panik atak geçirdiğini belirten Mustafa Bilgin, hastane ile ilgili suç duyurusunda bulundu. "O gün, 'Sorumluyum' diye biri geldi. O kişi de 'Yaptırıyoruz bozuluyor, kul yapısı. Eceli gelen ölür, Allah'ın takdiri' dedi" diyen Bilgin'in iddiaları ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı.

Olay, 28 Haziran'da Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Kalp hastası Fadime Bilsin, iddiaya göre eşi ve hasta bakıcı ile birlikte 3'üncü kata çıkmak için asansöre bindi. 2'nci katta arızalanan asansörde mahsur kalan Fadime Bilsin, kurtarıldıktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Hastanenin düzenlediği ölüm belgesine 'doğal ölüm' yazıldı. 4 çocuk annesi Fadime Bilsin, cenaze namazının ardından Kapıçam Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hastanenin ihmali olduğunu iddia eden aile ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Uzun süre asansörde mahsur kaldıklarını ve eşinin bu nedenle panik atak geçirdiğini belirten Mustafa Bilsin, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nı da arayarak şikayet ettiğini ifade eden Bilsin, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

'YARIM SAAT ASANSÖRDE MAHSUR KALDIK'

Olay gününü de anlatan Mustafa Bilgin, "Eşim 'Kalbim ağrıyor' dediği için doktor bizi kalp filmine gönderdi. Hasta bakıcıyla gittik, film çekildikten sonra asansöre bindik. 2'nci katta asansör bozuldu. Servisi aradılar, gelene kadar uğraştılar. Hanım da panik yaptı. Yarım saat asansörde mahsur kaldık. Asansörü köprü atıp, çalıştırdılar. Sonra çıktık, serum verdiler. 5 dakika sonra hanım vefat etti, daha sonra dahiliye uzmanı geldi. O da rapora, 'Ani atak yazıyorum' dedi. Fakat yazmamış. Daha sonra 'Tesadüfen orada bulundum' diyerek inkar etti" dedi. O gün, 'Sorumluyum' diye biri geldi. O kişi de 'Yaptırıyoruz bozuluyor, kul yapısı. Eceli gelen ölür, Allah'ın takdiri' dedi. Başkalarının ciğerinin yanmaması için sorumluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

'KUL YAPISI SONUÇTA DİYORLAR'

Fadime Bilsin'in oğlu Adem Bilsin ise şunları söyledi: "Babamla beraber kalp filmi çektirmeye gitmişler. Dönüşte, 2'nci katta asansör arıza yapıyor. Asansörde annem ani panik geçiriyor. Servise çıkıp, hemşireler serumunu bağladıktan 5-10 dakika sonra aniden ölüyor. O gün sorumlu gelen başhekim yardımcısıydı. 'Asansör arıza yapıyor, yaptırıyoruz yine bozuluyor. Yapacağımız bir şey yok, sonuçta kul yapısı' diyor. Tabi ecel geldi, bir şey demiyoruz ama burada ihmalkarlık söz konusu. Yarım saat, kısa bir süre değil. Kalp hastası sonuçta. Bu nedenle savcılığa gidip, suç duyurusunda bulundum" diye konuştu. Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü de ailenin iddiaları ile ilgili inceleme başlattı.