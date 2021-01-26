Son dakika haber | Hastane bahçesinde amca-yeğene silahlı saldırı - Son Dakika

Son dakika haber | Hastane bahçesinde amca-yeğene silahlı saldırı

26.01.2021 23:35

Son dakika haberi... Sultangazi'de hastane bahçesinde amca ve yeğeni, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Sultangazi'de hastane bahçesinde amca ve yeğeni, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan amca ve yeğeni hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise kayıplara karıştı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde yaşandı. İddiaya göre, S.C. isimli amca ile S.C. isimli yeğeni hastane bahçesinde bulunduğu sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıyı amca S.C. sırtından hafif sıyrıkla atlatırken, yeğeni S.C. ise bacağından yaralandı. Saldırı sonrasında şüpheli kaçarak kayıplara karışırken, amca ve yeğenin yardımına hastanedeki sağlık çalışanları koştu. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı amca ve yeğen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

(Furkan Tan/İHA)

Son dakika haber | Hastane bahçesinde amca-yeğene silahlı saldırı
Son dakika haber | Hastane bahçesinde amca-yeğene silahlı saldırı
Son dakika haber | Hastane bahçesinde amca-yeğene silahlı saldırı
Son dakika haber | Hastane bahçesinde amca-yeğene silahlı saldırı

Saldırı, Hastane, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Hastane bahçesinde amca-yeğene silahlı saldırı - Son Dakika


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