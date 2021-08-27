Son dakika haberleri | Batman'da hastane bahçesindeki motosikleti çalan hırsız güvenlik kamerasında

Son dakika gelişmesine göre Batman'da hastane bahçesindeki motosikleti çalan hırsız güvenlik kamerasında Batman'da sabah saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine park edilen motosikleti çalan hırsız hastanenin güvenlik kamerasına yakalandı.

Batman'da hastane bahçesindeki motosikleti çalan hırsız güvenlik kamerasında BATMAN - Batman'da sabah saatlerinde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bahçesine park edilen motosikleti çalan hırsız hastanenin güvenlik kamerasına yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde gerçekleşti. Kimliği tespit edilemeyen motosiklet sahibi hastane bahçesine park ederek hastaneye girdi. Bunu fırsat bilen hırsız park halindeki motosikleti alıp kaçtı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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