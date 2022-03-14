Son dakika haber | HASTANE DÖNÜŞÜ KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika
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Son dakika haber | HASTANE DÖNÜŞÜ KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

14.03.2022 19:13

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANTALYA'nın Serik ilçesinde hastane dönüşü yoldan karşıya geçmeye çalışan Abdullah Kurt (69), TIR çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde hastane dönüşü yoldan karşıya geçmeye çalışan Abdullah Kurt (69), TIR çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza saat 10.30 sıralarında Serik- Antalya D400 karayolu Yukarı Kocayatak Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya'yadaki hastanede tedavisi sonrası dönüşe geçen Abdullah Kurt, otobüsten indikten sonra evine gitmek için kavşakta yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Antalya'dan Serik yönüne ilerleyen Cuma Özer'in kullandığı 34 EK 3243 plakalı TIR, Kurt'a çarptı. Kurt, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza yaptığını yoldan geçen vatandaşların uyarısı üzerine öğrenen TIR sürücüsü Özer, Serik'te polis merkezine giderek teslim oldu. Kurt'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gözaltına alınan sürücünün polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber | HASTANE DÖNÜŞÜ KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ
Son dakika haber | HASTANE DÖNÜŞÜ KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ
Son dakika haber | HASTANE DÖNÜŞÜ KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ

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Abdullah Kurt, Antalya, Hastane, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | HASTANE DÖNÜŞÜ KAZADA YAŞAMINI YİTİRDİ - Son Dakika


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