Son dakika haber! Hastane önünde karısına kurşun yağdırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Hastane önünde karısına kurşun yağdırdı

22.03.2022 10:36
Son dakika haber! Hastane önünde karısına kurşun yağdırdı

Son dakika haberler... Kilis'te bir polis memuru, hastane önünde hemşire eşini silahla vurdu.

Kilis'te bir polis memuru, hastane önünde hemşire eşini silahla vurdu. Seken mermiler bir hemşirenin daha yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah 08.15 sıralarında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.S., annesinin tedavisi için görev yaptığı hastaneye giden hemşire eşi F.S.'ye hastane önünde kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan F.S. ile seken kurşunlarla yaralanan arkadaşı hemşire S.Ç., hastane personeli ve vatandaşlar tarafından Acil Servise kaldırıldı. Durumu ağır olan F.S.'nin yoğun bakıma alındığı, H.S.'nin olay yerinden kaçtığı ve yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

H.S. ile F.S. çiftinin 15 yıllık evli oldukları, 3 çocuklarının bulunduğu, çiftin ailevi nedenlerden dolayı dün tartıştıkları öğrenildi. - KİLİS

YORUMLAR
500
Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du Polis memurunun 52 kilo patlayıcıyla yakalanması hakkında konuşan Bakan Soylu: Hedef İstanbul'du Ankara Şehir Hastanesi'ne 'Yılın Başhekimi' ve 'Yılın Hekimi' ödülü Ankara Şehir Hastanesi'ne 'Yılın Başhekimi' ve 'Yılın Hekimi' ödülü

Polis Memuru, Hastane, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Hastane önünde karısına kurşun yağdırdı - Son Dakika


Son Dakika
10:21 Zeynep Bastık, kışı hafif atlatıyor! Bikinili fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı
10:18 Kur korumalı mevduat hesaplarında yeni düzenleme! Vade sonunda yenileme olanağı sağlandı
10:17 Sanatçı Murat Göğebakan'ın eski eşinin ölüm nedeninin kalp yetmezliği olduğu ortaya çıktı!
10:10 Kadıköy'de yol verme tartışması kavgaya dönüştü! Taksi şoförüne atılan uçan tekme anları kamerada
10:10 Taksiciler yaşlı kadının mesafesi kısa deyip almadı! Ayakta durmakta zorluk çeken kadın feryad etti
10:08 Babasını öldüren genç, ''Anam, babam, yüreğim'' yazarak annesiyle fotoğraf paylaşmış!
10:04 Apple hizmetlerinde saatler süren kesintiler yaşandı! Kullanıcılar uygulamalara erişemedi
09:59 Ukraynalı doktorlar ülkelerine tıbbi malzeme yardımı yapan Türkiye'ye teşekkür etti!
09:51 Girdiği evden 11 bin TL'lik gıda malzemesi çalan hırsızın sabıkası kabarık çıktı!
09:31 Yasak Elma son bölümde neler oldu? Handan'ın gelmesiyle Yıldız bir düşman daha kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 10:43:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Hastane önünde karısına kurşun yağdırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement