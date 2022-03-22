Son dakika haber! Hastane önünde karısına kurşun yağdırdı - Son Dakika

Kilis'te bir polis memuru, hastane önünde hemşire eşini silahla vurdu. Seken mermiler bir hemşirenin daha yaralanmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah 08.15 sıralarında meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru H.S., annesinin tedavisi için görev yaptığı hastaneye giden hemşire eşi F.S.'ye hastane önünde kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan F.S. ile seken kurşunlarla yaralanan arkadaşı hemşire S.Ç., hastane personeli ve vatandaşlar tarafından Acil Servise kaldırıldı. Durumu ağır olan F.S.'nin yoğun bakıma alındığı, H.S.'nin olay yerinden kaçtığı ve yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

H.S. ile F.S. çiftinin 15 yıllık evli oldukları, 3 çocuklarının bulunduğu, çiftin ailevi nedenlerden dolayı dün tartıştıkları öğrenildi. - KİLİS