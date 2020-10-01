Son dakika haber! Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni video ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haber! Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni video ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Özel Merkez Hastanesi'nin önünde ölüme terk edilen 60 yaşındaki Sebahattin Duru'nun, yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika haber! Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni video ortaya çıktı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Özel Merkez Hastanesi'nin önünde ölüme terk edilen 60 yaşındaki Sebahattin Duru'nun, yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Duru'nun, nabzını kontrol eden vatandaşlar yaşlı adamın hala yaşadığını söylüyor.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde bulunan Özel Merkez Hastanesinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sebahattin Duru (60) isimli vatandaş, fenalaşarak bir anda yere yığıldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar hemen Duru'nun yardımına koştu. Duru'nun fenalaştığını gören vatandaşlar hastane personeline bağırarak yardım istedi. Hastane personeli ise Duru'nun hastanede olmadığı için müdahale edemeyeceklerini söyledi. Vatandaşlar daha sonra cep telefonları ile bir yandan o anları görüntülerken, diğer yandan da 112 Acil Yardım hattını arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen Duru kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Duru'nun cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili Duru'nun yakınlarının suç duyurusunda bulunacağı öğrenilirken, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemelerinde Duru'nun kalp krizi sebebiyle ile hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adam memleketi Samsun'da toprağa verildi.

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan olayla ilgili cep telefonu ile kaydedilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 kişinin yerde yatan Sebahattin Duru'nun başına gelerek 'Kalbi atıyor mu?' diye sorduğu görülüyor. Duru'nun yanındaki vatandaşlar, yerde yatan adamın kafasını vurmuş olabileceğini söylüyor. Daha sonra bir kişinin yaşlı adamın nabzını kontrol etmesi üzerine, Duru'nun o dakikalarda hala hayatta olduğu görülüyor. Bununla birlikte akıllara, erken müdahale edilseydi, Sebahattin Duru'nun belki de hayatta olabileceği ihtimali geliyor. Öte yandan hastanenin, vefat eden Sebahattin Duru'nun ailesini başsağlığı için bile aramadığı öğrenildi.

Öte yandan hastaneden yapılan açıklamada ise o anları kayda alan vatandaş ile haber yapan basın kuruluşları suçlandı. - KOCAELİ

Son dakika haber! Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni video ortaya çıktı
Son dakika haber! Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni video ortaya çıktı
Son dakika haber! Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni video ortaya çıktı

Vatandaş, Kocaeli, Hastane, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 13:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Hastane önünde ölüme terk edilen vatandaş ile ilgili yeni video ortaya çıktı - Son Dakika

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