Son dakika haber: HASTANE OTOPARKINDA DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ - Son Dakika

TOKAT'ta emekli Ahmet Türk (70) rahatsızlanınca gittiği hastanenin otoparkında, aracının direksiyonunda ölü bulundu. Türk'ün kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlendi.

Emekli esnaf, evli ve 5 çocuk babası Ahmet Türk rahatsızlanınca gece muayene için Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne gitti. Ancak daha sonra yakınları Türk'ten haber alamadı. Yakınlarının yaptığı aramada Türk, bugün saat 08.00 sıralarında hastane otoparkında park halindeki aracın direksiyon başında hareketsiz bulundu. Hastanenin sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Ahmet Türk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği tespit edilen Türk'ün cansız bedeni hastanenin morguna kondu.