Çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Sağlık İhbar Hattına bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Araç sürücüsü İsmail A. ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından aracın ön camı kesilerek çıkarılabildi. Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Hastane yolunda kaza; 2 yaralı - Son Dakika

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