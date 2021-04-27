Son dakika haber: Hastane, Yörük kızı Cennet'in okulu oldu - Son Dakika

Son dakika haber: Hastane, Yörük kızı Cennet'in okulu oldu

27.04.2021 13:47
Son dakika haber: Hastane, Yörük kızı Cennet'in okulu oldu, System.String[]

Son dakika habere göre Muğla'nın Milas ilçesinde ailesi ile birlikte göçebe olarak yaşayan ve çadırda kalan Yörük kızı ilkokul öğrencisi Cennet Medine (10), hastane çalışanlarının desteği ile Milas Devlet Hastanesi kantininde kendisi için ayrılan masada canlı derslerine girme imkanı buldu.

Muğla'nın Milas ilçesinde ailesi ile birlikte göçebe olarak yaşayan ve çadırda kalan Yörük kızı ilkokul öğrencisi Cennet Medine (10), hastane çalışanlarının desteği ile Milas Devlet Hastanesi kantininde kendisi için ayrılan masada canlı derslerine girme imkanı buldu.

Bir yılı aşkın zamandır dünyada etkisini sürdüren, ülkemizde de binlerce cana mal olan Covid -19 ile mücadele eden sağlık personeli, yürekleri ısıtan bir davranış sergiledi. Göçebe hayat süren ailesiyle evinden kilometrelerce uzakta yaşayan küçük Cennet'in okuma çabasını fark eden Milas Devlet Hastanesi çalışanları, Cennet'in eğitimine katkıda bulunmak için seferber oldu. Hayvancılıkla geçimini sağlayan ailesiyle birlikte Muğla'nın Milas ilçesine gelen Cennet Medine, canlı derslerini Milas Devlet Hastanesi'ne ait kantinden takip ediyor. Kitaplarıyla masasını dolduran minik öğrenciye hastane personeli ve kantin işletmecileri tarafından her konuda yardımcı olunuyor.

Aslen Denizlili olan ve göçebe olarak hayvancılık yapan Medine ailesi hayvanlarıyla birlikte Milas'ın Sodra Dağı eteklerine gelerek konaklamaya başladı. Ailenin küçük kızı olan ve 4'üncü sınıfa giden 10 yaşındaki Cennet Medine ise eğitiminden geri kalmamak için Milas Devlet Hastanesi'nin çocuk parkına giderek ödevlerini burada yapmaya başladı. Cennet'i sık sık parkta kitaplarıyla otururken fark eden hastane personelleri, küçük kızın babasının çobanlık yaptığını ve ailesiyle birlikte çadırda yaşadığını öğrendi. Kısa süre içerisinde aile bireyleriyle de buluşan yetkililer, Cennet'in ders çalışmak için hastane içerisini de kullanabileceğini ifade etti. Durumdan haberdar olan hastane kantinini işletenler de Cennet'e sahip çıktı. Kantinde yer alan masa ve sandal

yeleri istediği gibi kullanmasına izin veren işletmeciler, 8.30 – 13.00 saatleri arasında dersi olan Cennet'e ise her türlü ikramda bulunuyor.

"Artık canlı dersleri kaçırmıyor"

İnternet bağlantısı olmadığı için sadece kitaplarla çalışma yapan Cennet'e hastane yönetimi tarafından kablosuz internet bağlantısını kullanması da sağlandı. Okula gider gibi her gün sırt çantasını alarak hastaneye gelen, daha güvenli bir ortamda ders çalışmaya devam eden minik Cennet, çalışması bitince odasını toplar gibi masasını düzenleyip kantinden ayrılıyor.

İlkokul dördüncü sınıfa gittiğini belirten Cennet Medine, hastane kantininde derslerine sorunsuz bir şekilde girdiğini, hastane çalışanlarının kendisi ile ilgilenmesinin kendisini çok memnun ettiğini ifade etti.

"Vesile olduğumuz için çok mutluyuz"

Milas Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı Arif Mazı, Cennet Medine ile yaklaşık on gün önce tanıştıklarını ifade ederek, "Hastane bahçesinde dolaşırken, Cennet'i çocuk oyun alanında ders çalışırken gördüm. Kendisi ile bir süre sohbet ettik. göçebe Yörüklerimiz var, onların kızı olduğunu ders çalıştığını ve çalışmadığı zamanlarda hayvanlara baktığını söyledi. Göçebe olduğu için çadırda kalıyorlar. Biz de kantinci arkadaşlarla konuştuk. Kendisine bir masa ayarladık, Wifi desteği sağladık. Kızımız her sabah 08.00'de geliyor, saat 13.00'a kadar derslerine giriyor. Arkadaşlar kendisine yardımcı oluyorlar. Vesile olduğumuz için biz de çok mutluyuz" diye konuştu. - MUĞLA

Son dakika haber: Hastane, Yörük kızı Cennet'in okulu oldu
Son dakika haber: Hastane, Yörük kızı Cennet'in okulu oldu
Son dakika haber: Hastane, Yörük kızı Cennet'in okulu oldu
Son dakika haber: Hastane, Yörük kızı Cennet'in okulu oldu
Son dakika haber: Hastane, Yörük kızı Cennet'in okulu oldu
Son dakika haber: Hastane, Yörük kızı Cennet'in okulu oldu
Son dakika haber: Hastane, Yörük kızı Cennet'in okulu oldu
Son dakika haber: Hastane, Yörük kızı Cennet'in okulu oldu

Milas Devlet Hastanesi, Hastane, Medine, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Son dakika haber: Hastane, Yörük kızı Cennet'in okulu oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Tam kapanmaya hazır olmadığını belirten esnaftan Ticaret Bakanlığı'na 12 maddelik yeni talep listesi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Ayrıldıkları konuşulan Acun Ilıcalı ve sevgilisi sarmaş dolaş poz verdi Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş Cinayet 4 yıl sonra aydınlandı! 5 yaşındaki kızı yengesi boğarak öldürmüş 17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak 17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti 81 ilde devreye alınıyor! Tam kapanma nedeniyle bankaların mesai saatleri değişti Eşini başından vurup Eşini başından vurup "İntihar etti" demişti! İddianamede yeni detay: Cinsel saldırıda bulunmuş Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Hırsızlıktan 135 sabıkası olan 13 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a kısa çalışma ödeneği teşekkürü: Doğrunun her zaman yanındayız         
14:45
Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti Halkı ikna etmek için kamera karşısında aşı olan oyuncu, 2 gün sonra hayatını kaybetti         
13:15
Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada         
12:54
17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak 17 günlük tam kapanma döneminde alkol satışı yapılmayacak         
12:18
Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı Eksim Holding, ünlü pastane zincirlerinden Aslı Börek'i satın aldı         
12:12
Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti Testi pozitif çıkmasına rağmen tedaviye direnen Sebiha teyze hayatını kaybetti         
11:39
Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı Sırra kadem basan 'Filozof' lakaplı Atakan Kayalar yeniden ortaya çıktı         
11:26
Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı         
10:45
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı         
10:09
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı         
01:04
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 14:56:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Hastane, Yörük kızı Cennet'in okulu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement