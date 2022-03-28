Son dakika haber... Hastanede annesini darp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika haber... Hastanede annesini darp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı

28.03.2022 16:57
Son dakika haber... Hastanede annesini darp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'da hastanede kocasının yanında refakatçı olarak kalan annesini darp ederek hastanelik ettiği iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da hastanede kocasının yanında refakatçı olarak kalan annesini darp ederek hastanelik ettiği iddia edilen şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hematoloji servisinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp hastası olan eşi M.K.'nin (78) hastanede refakatçı olarak yanında kalan 75 yaşındaki Satı K. iddiaya göre hastanede oğlu H.H.K.'nin (48) saldırısına uğradı. Annesini darp ettiği iddia edilen H.H.K. hastaneden kaçtı. Yaşlı kadının hastane odasında feryatları üzerine odaya koşan sağlık çalışanları yaşlı kadını yerde yatar halde buldu. Kendisine oğlunun saldırdığını söyleyen Satı K. hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Olay polise haber verildi.

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan yaşlı kadın kendisine oğlunun saldırdığını söyledi. Hastanen ayrıldıktan sonra babasının yanına geri gelen H.H.K., hastanede polisi ve hastane jandarması tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek annesinin kendisini yere attığını ileri süren H.H.K. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek İlkadım Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son dakika haber... Hastanede annesini darp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı
Son dakika haber... Hastanede annesini darp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı
Son dakika haber... Hastanede annesini darp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı
Son dakika haber... Hastanede annesini darp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı

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Araştırma, İlkadım, Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Hastanede annesini darp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Hastanede annesini darp ettiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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