Üye Girişi
Hastanede başlayan aşkları "engel" tanımıyor - Son Dakika

Hastanede başlayan aşkları "engel" tanımıyor

14.02.2022 12:18

Düzce'de yüzmek için girdiği derede boynunu kırarak fiziksel engelli hale gelen Serdar Yirmibeş, fizik tedavi gördüğü hastanede tanıştığı eşiyle mutlu bir hayat sürdürüyor.

Düzce'de yüzmek için girdiği derede boynunu kırarak fiziksel engelli hale gelen Serdar Yirmibeş, fizik tedavi gördüğü hastanede tanıştığı eşiyle mutlu bir hayat sürdürüyor.

Gölyaka ilçesine bağlı Saçmalıpınar köyünde yaşayan 32 yaşındaki Serdar Yirmibeş, 12 yıl önce yüzmek için girdiği derede boynunu kırmasıyla fiziksel engelli oldu.

Fizik tedavi görmek için hastaneye giden Yirmibeş, bu sırada bel fıtığı tedavisi gören eşi Semra Yirmibeş ile tanıştı. Birbirlerine aşık olan ve 2019 yılında evlilik kararı alan çift, tüm zorlukları birlikte aşıyor.

Aşk karşısında hiçbir şeyin engel olamayacağını ifade eden çift, sevgileriyle herkese örnek oluyor.

"Aşk engel tanımaz ki"

Serdar Yirmibeş, AA muhabirine, eşiyle hastanede tanışıp anlaştıktan sonra evlenmeye karar verdiklerini belirterek, "Engellerimizin bize engel olmayacağına karar verdik. Hayatı normal yaşamaya devam ettik ve engelleri kafamızda bitirdik." dedi.

Sevgi karşısında her engelin aşılması gerektiğini belirten Semra Yirmibeş ise şunları söyledi:

"Eşimle hastanede tanıştık. O fizik tedavi görüyordu ben de bel fıtığından dolayı tedavi görüyordum. Daha sonra kendisiyle konuşmaya başladık. Kendi aramızda anlaştık ve evlilik yoluna girdik. Kışın genelde evlerdeyiz çok fazla dışarı çıkamıyoruz ama yazın havalar ısındığında dışarıya çıkıyoruz, bahçede geziyoruz birbirimizi videoya çekiyoruz. Engelleri kafamızda bitirdik. Aşk engel tanımaz ki. Seviyorsan her engeli de aşmak zorundasın. Eşimin her türlü ihtiyacında yanında oluyorum."

Hastanede başlayan aşkları engel tanımıyor
Hastanede başlayan aşkları engel tanımıyor
Hastanede başlayan aşkları engel tanımıyor

YORUMLAR
500

Evlilik, Gölyaka, Engelli, Düzce, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hastanede başlayan aşkları 'engel' tanımıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:13 Beklenen indirim ürünlere yansıdı! Fark ücreti 14,55 lira
13:11 Kılıçdaroğlu'na "faturanı ben ödeyeceğim" dedi, sosyal medya kullanıcıları atağa geçti: Benim faturamı da öde!
12:45 Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi! Herkes doğru cevabı biliyordu
12:43 Son dakika: OGS kaldırıldı, ücretler HGS üzerinden tahsil edilecek
12:42 Arabasında para karşılığı birlikte olduğu kızı öldürdü! Tam 2 yıl sonra karısına anlattı, şimdi demir parmaklıklar arkasında
12:29 Ekonomik kriz de aşk! Benzin 15,20 olunca paketleyip sevgilisine hediye etti
11:14 Maça gölge düşüren kavga! 9 futbolcu ile antrenör yaralandı
11:30 En şanssız konukluk: Misafir olarak gittiği evden kömürleşmiş bedeni çıktı
11:57 TOGG'a rakip çıktı! 8 ayda 15 öğrenci elektrikli araç üretti
12:19 Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 13:22:40. #1.12#
SON DAKİKA: Hastanede başlayan aşkları "engel" tanımıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement