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Son dakika haber | HASTANEDE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KOLUNUN ÇIKTIĞI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haber | HASTANEDE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KOLUNUN ÇIKTIĞI KAVGA KAMERADA

08.11.2021 12:08
Son dakika haber | HASTANEDE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KOLUNUN ÇIKTIĞI KAVGA KAMERADA

Edinilen son dakika haberine göre ÇORUM'da diş ağrısı şikayetiyle hastanenin acil servisine giden Ali S. ile sağlık çalışanları arasında çıkan ve araya giren özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in (41) kolunun çıktığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ÇORUM'da diş ağrısı şikayetiyle hastanenin acil servisine giden Ali S. ile sağlık çalışanları arasında çıkan ve araya giren özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in (41) kolunun çıktığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, önce gün saat 22.00 sıralarında Alaca Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, diş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen Ali S., kendisiyle ilgilenilmediği gerekçesiyle tartışma yaşadığı görevli sağlık çalışanlarını cep telefonu kamerasıyla görüntülemeye çalıştı. Hastanede görevli özel güvenlik personelinin de araya girdiği tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada araya giren hastanenin özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in kolu çıktı. Özdemir, aynı hastanede tedaviye alındı. İhbar üzerine hastaneye gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Ali S., ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

ARBEDE KAMERADA

Hastanede yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ali S.?nin tedavi için hastaneye geldiği, kalabalık ortamda sağlık görevlileri ile tartıştığı, tartışmanın ardından özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in araya girdiği görülüyor. Hastane içindeki başka açıda yer alan görüntü de ise Ali S.?yi dışarı çıkarmaya çalışan özel güvenlik görevlisi Erbakan Özdemir'in, arbede esnasında kolunu tutarak tedaviye götürülmesi yer alıyor.

Güvenlik Görevlisi, Devlet Hastanesi, Alaca, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | HASTANEDE GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KOLUNUN ÇIKTIĞI KAVGA KAMERADA - Son Dakika


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