- Hastanede kanlı tartışma: 2 yaralı

Adana'da bir kişi, güvenlik görevlileriyle tartıştığı hastanede silahla bilgi işlem memuru ile bir vatandaşı yaraladı

ADANA - Adana'da bir kişi, hastanenin güvenlik görevlileriyle tartıştıktan sonra silahla bilgi işlem memuru ile bir vatandaşı yaraladı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastane çevresinde iş yeri bulunan bir esnaf sabah saatlerinde alkollüyken kardeşiyle tartıştı. Bu sırada hastanenin güvenlik görevlileri de şahısları ayırarak evlerine gönderdi. Öğle saatlerinde ise şahsın yakını olduğu öğrenilen bir kişi tekrar hastaneye geldi. Güvenlik görevlileriyle, "Siz bunları neden eve gönderdiniz. Bizim başımıza sardınız" diyerek tartıştı. Bu sırada tartışmanın büyümesiyle şahıs belinden çıkarttığı tabanca ile önce hastanenin bilgi işlem memuru B.S.'yi göğsünden, olay yerinde bulunan F.M. isimli kadını ise bacağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Hastanenin güvenlik görevlileri yaralı şahısları hemen hastaneye kaldırırken olay yerine gelen polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Yaralı şahısların durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.