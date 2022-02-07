Son dakika haber! Hastanede yangın paniği - Son Dakika

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 15.20 sıralarında otopark katında bulunan elektrik panosunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanın otopark katını sarması paniğe neden olurken, ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. - İSTANBUL