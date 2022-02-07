Üye Girişi
Son dakika haber! Hastanede yangın paniği - Son Dakika

Son dakika haber! Hastanede yangın paniği

07.02.2022 17:17
Son dakika haber! Hastanede yangın paniği

Son dakika habere göre Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı.

Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında bulunan elektrik panosunda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangın, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde saat 15.20 sıralarında otopark katında bulunan elektrik panosunda çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dumanın otopark katını sarması paniğe neden olurken, ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sultangazi, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Hastanede yangın paniği - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
16:52 Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 17:23:17. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Hastanede yangın paniği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement