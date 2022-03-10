Son dakika haber! Hastanedeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu - Son Dakika
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Son dakika haber! Hastanedeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu

10.03.2022 15:46
Son dakika haber! Hastanedeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Çiğli ilçesinde, silahla vurulan İbrahim T.'nin (35) tedavi gördüğü hastanede ikinci kez silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltı sayısı, 6'ya yükseldi.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, silahla vurulan İbrahim T.'nin (35) tedavi gördüğü hastanede ikinci kez silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltı sayısı, 6'ya yükseldi.

Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi 1690 Sokak'ta, pazartesi günü saat 20.30 sıralarında İbrahim T., tabancayla vuruldu. İbrahim T., Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi süren İbrahim T., salı günü saat 17.30 sıralarında ise hastane odasında silahlı saldırıya uğradı. Kasığından vurulan İbrahim T., ilk müdahalenin ardından başka hastaneye sevk edildi. İbrahim T.'nin sevk edildiği hastane ise güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.

İTİRAF ETTİPolis ekipleri, şüpheli A.Ç.'yi kısa sürede suç aletiyle yakalayıp gözaltına aldı. A.Ç.'nin, kolunu alçıya aldırıp, tabancayı da buraya sakladıktan sonra tedavi olma bahanesiyle hastaneye girdiği ortaya çıktı. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirtilen A.Ç.'nin, olay sırasında uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürüldü. Şüphelinin, ilk ifadesinde, "Arkadaşıma yamuk yaptı. O yüzden vurdum" dediği öğrenildi. O ANLAR KAMERADAÖte yandan olay anı, güvenlik kameralarına da yansıdı. A.Ç.'nin, hasta gibi davranarak hastaneye geldiği görüldü. Görüntülerde; koridorda yürüyen A.Ç.'nin polikliniklere girdiği ve tabanca seslerini duyan görevlilerinin kaçtığı anlar yer aldı. Şüphelinin sırtındaki ceketi atarak kaçmaya çalıştığı anlar da kameraya yansıdı.

Soruşturma başlatan polis ekipleri, 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. İbrahim T.'nin vurulmasıyla ilgili 6 şüphelinin polisteki işlemleri sürdürülüyor.


Son dakika haber! Hastanedeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu
Son dakika haber! Hastanedeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu
Son dakika haber! Hastanedeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu
Son dakika haber! Hastanedeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu
Son dakika haber! Hastanedeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gözaltı, Silah, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Hastanedeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Hastanedeki silahlı saldırıda gözaltı sayısı 6 oldu - Son Dakika
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