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Son dakika haber: Hastaneden Fatma Girik'in ölümüne ilişkin açıklama - Son Dakika

Son dakika haber: Hastaneden Fatma Girik'in ölümüne ilişkin açıklama

24.01.2022 22:27

Edinilen son dakika gelişmesine göre - Hastaneden Fatma Girik'in ölümüne ilişkin açıklama Prof. Dr. Simru Tuğrul Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in covid 19'a bağlı viral enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı Prof. Dr.

- Hastaneden Fatma Girik'in ölümüne ilişkin açıklama

Prof. Dr. Simru Tuğrul Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in covid 19'a bağlı viral enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı

İSTANBUL - Prof. Dr. Simru Tuğrul Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in covid 19'a bağlı viral enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Usta oyuncu Fatma Girik bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü Liv Hospital'da hayatını kaybetti. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Simru Tuğrul, ünlü oyuncunun ölümüne ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Fatma Girik'in uzun yıllardır çeşitli nedenlerle hastanede tedavi gördüğünü hatırlatan Tuğrul, "Ne yazık ki bu sabah üzücü bir olayla güne başladık. Türk sinemasının dev çınarı değerli Fatma Gerik'i ne yazık ki bu sabaha karşı kaybettik. Sayın Fatma Girik uzun yıllardın hastanemizde çeşitli nedenlerle yatarak ve ayakta tedavi görmekteydi. En son zatürre ve solunum yetmezliğine bağlı hastanemize yatışı gerçekleştirildi. Yapılan tetkiklerde covid 19'a bağlık viral enfeksiyon olduğu görüldü. Yoğun bakımda takip ve tedavisine başladık. Ancak yapılan tedavilere rağmen kendisine çoklu organ yetmezliği gelişti. Bu sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen sabah 7 civarında Hakk'ın rahmetine kavuştu" ifadelerini kullandı.

Tedavi sürecinde ünlü oyuncuyu yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyleyen Tuğrul, "Kendisini çok everdik, hastane sürecinde şahsen tanıma fırsatı buldum. Çok değeri bir insandı pozitif, espri anlayışı müthişti. Çok seviyorduk kendisini. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz, tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika haber: Hastaneden Fatma Girik'in ölümüne ilişkin açıklama
Son dakika haber: Hastaneden Fatma Girik'in ölümüne ilişkin açıklama
Son dakika haber: Hastaneden Fatma Girik'in ölümüne ilişkin açıklama

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Fatma Girik, Yeşilçam, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber: Hastaneden Fatma Girik'in ölümüne ilişkin açıklama - Son Dakika


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