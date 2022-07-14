Son dakika haber! Hastanelerde, "Kapı Güvenlik Sistemleri" yaygınlaşıyor - Son Dakika
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Son dakika haber! Hastanelerde, "Kapı Güvenlik Sistemleri" yaygınlaşıyor

14.07.2022 20:24
Son dakika haber! Hastanelerde, "Kapı Güvenlik Sistemleri" yaygınlaşıyor

Son dakika haberi: Hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atabilecek yasa dışı maddeler ya da cisimlerin hastaneye girişini engellemek için hastane kapılarında uygulanmaya başlanılan "Kapı Güvenlik Sistemleri" yaygınlaşıyor.

Hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atabilecek yasa dışı maddeler ya da cisimlerin hastaneye girişini engellemek için hastane kapılarında uygulanmaya başlanılan "Kapı Güvenlik Sistemleri" yaygınlaşıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla dört ay önce verdiği talimat doğrultusunda Kapı Güvenlik Sistemleri kurulmaya başlandı.

Uygulama, Ankara Eğitim ve Araştırma, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesi başta olmak üzere 24 hastanede hayata geçirildi.

Hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atabilecek yasa dışı maddeler ya da cisimlerin hastaneye girişini engellemeyi amaçlayan "Kapı Güvenlik Sistemleri" uygulamasının ve güvenlik tedbirlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık kurumlarının güvenliği için giriş kapılarından başlayıp ivedilikle yapılacak işleri olduğunu belirterek, "Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Araştırma, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Hastanelerde, 'Kapı Güvenlik Sistemleri' yaygınlaşıyor - Son Dakika

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