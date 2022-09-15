Son dakika haber! HASTANENİN BAŞHEKİM YARDIMCISI: CANİCE ŞEHİT EDİLDİ

ESENYURT'ta, 'Sessiz olun' uyarısı yüzünden bıçaklanarak öldürülen hastanenin güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan için, Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi bahçesinde açıklama yapıldı. Hastanenin Başhekim Yardımcısı Doktor Adem Polat, "Hasta yakınları tarafından vicdansızca ve canice şehit edilmiştir" dedi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde dün saat 18.45'te motosiklet kazası geçiren Mazlum B. ve Çetin K., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Burada hastane personeliyle tartışmaya başlayan Mazlum B. ve Çetin K., taşkınlığa devam edince güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan, "Sessiz olun. Başka hastalar da var" dedi. Mazlum B. ve Çetin K., dışarı çıkıp araçtan aldıkları bıçakla Tuğrul Okudan'ı kalbinden yaraladı. Ağır yaralanan Okudan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheliler gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Okudan'ın 1 buçuk ay önce evlendiği öğrenildi.

Okudan'ın mesai arkadaşları ve bağlı olduğu sendika yetkilileri hastane bahçesinde bir araya geldi. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Adem Polat, "Dün akşam 18.00 sıralarında kardeşimiz ve arkadaşımız görevi başında hastaya yardım ederken, yakınları tarafından vicdansızca ve canice şehit edilmiştir. Tuğrul kardeşimizi yakından tanıyan biri olarak şunu söyleyebilirim ki görev aşığı, yardımsever, güler yüzlü ve saygılı biri olmasına rağmen bu talihsiz olayı yaşaması bizleri derinden yaralamıştır. Sağlık sektöründe gün geçmiyor ki bir şiddet olayı yaşanmasın. Sağlıkta şiddetle mücadelemiz, sonuna kadar devam edecektir. Hepimiz ve tüm sağlık camiasının başı sağ olsun" dedi.

"TUĞRUL'UMUZUN SESİNİ EBEDİYEN KESTİLER"Okudan'ın bağlı olduğu Özsağlık – İş Sendikası İstanbul 4 Nolu Şube Başkanı Temel Yazıcı, "Hastanede sessizlik çağrısı yapan güvenlik görevlisi üyemiz Okudan'ın sesini, ebediyen kestiler. Esenyurt Devlet Hastanesi'nde çalışanların ve çevrenin asayişini sağlamak üzere gecesini gündüzüne katan güvenlik görevlisi arkadaşlarımızdan Tuğrul Okudan'ı kaybettik. Hiç acımadan, hiç tereddüt etmeden 'Hastane ortamında bu kadar gürültü yapmayın' diye uyardığı için araçlarından aldıkları bıçakla, gözlerini kırpmadan vahşice katlettiler. Birisi 11 ayrı suçtan, diğer 27'den fazla suçtan sabıka kaydı bulunan bu vandalların sokakta ve hastanede, halkın arasında ellerini kollarını sallayarak gezmeleri, ıslah edilmeden sokağa bırakılmalarının neresi normal. Daha 1 buçuk aylık evli, hayalleri hedefleri olan güvenlik görevlisi arkadaşımız Tuğrul Okudan, kurumunu ve hastanenin asayişini, diğer hastaların hakları için sessiz olunmalı çağrısı yapmıştı. Bu eli kanlı caniler, bu suç makineleri ne yaptı? Tuğrul'umuzun sesini ebediyen kestiler" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: -Hastane bahçesinde ağlayan mesai arkadaşları-Alınan güvenlik önlemleri-Okudan için dua etmeleri-Adem Polat açıklama-Temel Yazıcı açıklama

-Genel ve detay görüntüler